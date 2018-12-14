HPV疫苗预约需提供接种人信息

预约HPV疫苗时需要提供接种者的信息、接种时“人证苗”三查、现场完成接种而不能带着疫苗离开、加强与供应企业沟通合理调配疫苗供应与配送……北京青年报记者从北京市卫健委获悉，为保证HPV疫苗有序接种，本市采取了一系列措施。同时，加强内部管理，杜绝疫苗从非正常渠道流入市场。

11月26日，《北京青年报》A9版刊发《网上有黄牛高价兜售九价HPV疫苗》一文。9价HPV疫苗国内上市后十分紧俏，在北青报记者调查的十几家疫苗接种门诊中，只有两家社区医院表示可以先预约登记，其中一家的工作人员表示：“什么时候能打上，这个不确定。现在已经有900多人在排队，可是每个月只能来10人份疫苗。”虽然九价HPV疫苗在北京遍地难寻，可是电商平台上却正在火热销售。对此有业内人士分析，这应该是九价HPV疫苗网上被黄牛倒卖预约名额。他们的操作手法和号贩子类似：提前在社区接种门诊预约排队获取名额，然后再在网上翻倍加价，把接种资格转手卖给真正有接种需求的人群。

北青报记者了解到，目前本市卫生部门已经要求各预防接种单位根据领取的疫苗数量，合理预约，并做好解释工作，同时加强内部管理，坚决杜绝疫苗从非正常渠道流入市场；下一步将继续加强与供应企业的协调沟通，合理调配疫苗供应与配送，以保障疫苗有序接种。

在预约HPV疫苗时，需要提供接种者的信息，包括身份证号、名字、年龄等，以确保是有效预约。接种时需要提供与预约信息一致的证件，“人、证、苗”三查后方可接种。 “以前没有遇上过倒卖疫苗预约名额的情况，近期我们对HPV疫苗预约和接种流程进行了梳理，防止再出现黄牛倒卖预约名额的情况。”市卫健委相关负责人说。除了“三查”，疫苗接种还需做到“七对”，包括核对接种者的姓名、年龄、疫苗品名、规格、剂量、接种部位、接种途径等。

北青报记者了解到，本市自费疫苗实行“预约接种”， 本市16个区县均分布有接种点，但由于疫苗的配送和储存有着严格的要求，为减少资源浪费，合理分配疫苗，方便市民接种，本市采取“受种者提出需求，接种点提出申请，全市统一配送”的方式配送疫苗。因此，有意愿的市民建议可通过市卫计委、市疾控中心官网，或12320热线查询就近的接种点，咨询并预约后再前往接种。同时，市卫健委提醒市民，HPV疫苗因为可以预防疫苗相关型别HPV感染导致的宫颈癌，也被称为宫颈癌疫苗。目前国内上市使用的有三种HPV疫苗，受种者可自愿自费选择接种。不必盲目跟风，可在医生指导下、根据自己的实际情况进行选择。（记者 张小妹）