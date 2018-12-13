广州海珠区打造儿童健康医联体

人民网北京12月13日电 （记者王君平）对于孩子身体健康问题，很多新手妈妈不知道如何处理，而智慧平台把孩子当前的健康数据结合人工智能，通过对比模型为家长提供建议，家长能提早预防孩子将会出现的疾病。家庭医生通过智慧平台了解到孩子情况，根据孩子的健康数据报告、问诊情况等，及时作出医嘱建议。

日前，广州市海珠区人民政府、中山二院和V大夫共同启动健康管理医联体，着力解决医联体中数据信息散落问题，建立V大夫儿童健康数据智慧平台，联动多家医院，整合全院临床、文献等多源数据，建立患者（儿童）健康（疾病）模型，利用人工智能技术助力医疗科研，在患者（儿童）的健康信息管理上实现互联互通的问题。

V大夫首席数据官叶小聪表示，V大夫目前与国内4300余家三甲医院、社区医院及民营医院达成战略合作，为医院处理、研究专科疾病、服务5600万个家庭群体。期待和海珠区人民政府、中山二院在医学科技、医疗大数据、人工智能等领域开展广泛合作，共同推动人工智能与医学创新融合发展和推广。

伴随着健康中国战略的实施，从“以治病为中心”到“以健康为中心”发展路径日渐清晰，以及实现百姓不生病、少生病、不生重病、有病能有效治疗健康管理新模式的探索，健康管理联合体建设开始步入我们的视野。叶小聪表示，V大夫将继续本着“关注儿童健康成长”的初心，积极探索改善儿童健康与预防疾病关系的宗旨，与国家智慧医疗战略站在同一高度，为儿童、家庭、社会提供更好的健康保障，让每一个家庭医生发挥最大的效能，为新一代人工智能建设，为中国的智慧医疗事业更上一个台阶而贡献力量。

“孩子打疫苗要记着时间，V大夫通过记录孩子的健康数据、健康日历能及时提醒我是时候打疫苗，挺人性化的。之前还在社区做过骨密度、视力筛查，这些报告都能在V大夫上看到，如果孩子的报告里面有什么要注意的情况，医生还会贴心地提醒什么情况要预防，怎么预防的”，8个月的曦曦妈说。

V大夫平台提供24小时在线咨询医生，转诊三甲名医、预约见面，通过儿童健康管理系统为千万家庭提供更科学更优惠的儿童家庭医生服务，“让每一个家庭医生都是孩子的私人医生”。

很多家长遇到小孩咳嗽发热问题就会急着带孩子到医院就诊，第一次在这一家医院，第二次在其他医院，患者的记录因为在不同医院的就诊，没有共同记录，导致患者院外随访记录的不完整、诊断的不成熟，而让患者疾病造成不必要的恶化。而通过人工智能+大数据来实现智慧化的服务，医生根据平台上记录就诊及治疗情况，及时提供用药建议和指导，家长也能省去描述孩子问题的时间和用药情况，是一种双赢，实现效能的一种提升。

V大夫儿童健康数据智慧平台，主动提供监管服务，整合院内外健康数据，为百姓提供健全的健康信息档案，实现跨区域跨医院的健康数据共享。通过数据互联互通，基于大数据核心算法和推荐，以医联体网络模式融合人工智能技术搭建患者的疾病模型，为患者提供健康档案查看、数据解读、健康预防、风险评估、24小时在线咨询、转诊预约及健康宣教等服务。打造医院、医生、患者的服务闭环，提高医患沟通效率，提升医疗相关服务，真正实现“共建共享，全民健康”。