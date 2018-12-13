北京东直门医院建院60周年中医临床高等教育传承与发展学术大会在京举行

近日，北京中医药大学第一临床医学院（东直门医院）建院60周年中医临床高等教育传承与发展学术大会在京召开。

来自全国十所中医临床教学医院的代表共同见证了全国中医临床实践教学医院联盟启动仪式。联盟依托全国中医药高等教育学会临床教育研究会，由东直门医院发起，将致力于提升联盟单位实践教学能力，实现教学资源共享，构建医教协同创新机制，进一步促进全国中医临床高等教育工作的发展与创新。

东直门医院院长王显回顾了东直门医院60年发展历程并对医院前景进行了展望。

董家鸿院士带来题为《构建现代健康医疗体系》的精彩报告，以清华长庚医院为例，为构建健康医疗行业领军者、公立医院改革典范提供了重要参考。北京中医药大学党委书记谷晓红、通州区区长赵磊、北京市中医管理局局长屠志涛发表了热情洋溢的致辞。

北京中医药大学党委书记谷晓红肯定了东直门医院建院六十年在中医临床高等教育传承和发展的成绩，指出我院的教学工作对于中医临床高等教育意义非凡，是中医临床高等教育历史的见证者、实践者与领航者。希望继续传承创新，在新时代新起点上开启新征程。

通州区区长赵磊对于东直门医院主体东迁工作给予了认可，肯定了东直门医院在北京市行政副中心建设中从提升医疗卫生服务能力方面所作出的积极努力。

北京市中医管理局局长屠志涛指出了东直门医院在传承与创新工作中的方向，并对东直门医院在做好新的功能定位的同时如何进一步传承发展中医药事业的提出了殷切希望。

王永炎院士题为《新时代的呼唤：医德建设与临床研究》的报告，强调建设医患道德共同体，中医治学的门径主要是临床经验和国学哲理，是道与术的融合，相辅相成，要读经典，做临床，参名师，早临床，多临床。先做＂仁＂，后做好为人民服务的医务工作者，要做到文化自觉，建立文化自信，促进创新，指导东直门人继承和发展中医药事业。

会上，北京中医药大学徐安龙校长为王永炎院士颁发终身院长聘书。

随后，徐安龙做了中医学与生命科学为主题的学术报告，从中医学朴素的唯物主义与形神合一的整体观出发，对中医学与生命科学的关系进行了阐释，强调了传承、创新对于现代中医药事业发展的重要性。

当日下午，分会场名医经验传承与临床研究高级研修班、中国中医医院现代化管理高级研修班、临床实践教学研修班、中医脑病学术骨干研修班、青年医师创新能力提升研讨会、研究生学术研讨会、中医护理高级研修班顺利举行。各研修班诚邀了国内外不同专业的专家学者、优秀医院管理专家做专题报告及培训，为参会代表在医疗、教学、科研、护理、管理等领域分享经验、畅谈发展提供了平台，进一步推动了中医药领域的交流，促进了中医药相关专业领域的发展。