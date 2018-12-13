不跑腿不垫钱百姓就医更实惠

最近，贵州省贵阳市的退休人员汤先生，常跟朋友聊起一项医保改革带给他的便利。

61岁的汤先生退休前供职于贵阳市的一家企业，退休后随女儿定居在浙江宁波市，在当地办理了长期异地居住就医备案手续。2017年7月，汤先生患病，住进宁波市北仑区人民医院治疗，12天花费15000多元。出院时，他用社保卡结账，其中的12450.53元直接由宁波市社保局与医院结算，他只支付2802.76元。

“坐高铁从宁波到贵阳要10个小时左右。以前，路上折腾就不说了，还得垫付医疗费，担心材料清单是否齐全，能不能报销，费时又费力。”汤先生说。

让汤先生受益的，是宁波市在2017年7月率先实现的跨省异地住院就医直接结算体系。一年多来，宁波市异地结算定点医院从21家扩大到57家，宁波参保人共有17930人次在上海、北京、广东等省市住院就医采用社保卡结算，产生的44786万元医疗费实现了直接结算，不再需要回宁波报销；外省参保人员有3759人次在宁波市57家定点医院直接结算成功，产生的5364万元医疗费不再需要回参保地报销。

参保人员异地就医住院，大额资金自己垫付，医疗费报销来回折腾，一直是亟待解决的痛点和堵点。如今，全国跨省异地就医住院费用直接结算“高速路”全面运行。截至11月底，国家结算系统与所有省区市连通，已开通14761家跨省异地就医定点医疗机构，其中基层医疗机构规模持续扩大，二级及以下定点医疗机构12170家、备案人员达342万人。“不跑腿、不垫钱”“秒速报销”等一系列新变化赢得百姓一致赞誉。

不仅如此，上海、广东、浙江等地还积极推动跨省异地门诊就医直接结算。

9月10日，来自宁波的屠先生在上海市肺科医院门诊就医时使用社保卡直接结算成功，741.36元的医疗费中个人现金支付6元，其余费用全部由医保个人账户资金直接结算。10月16日，居住在宁波的章女士成为上海退休人员在宁波第一医院门诊就医直接结算第一人，她在宁波第一医院门诊看病花了1368.83元医疗费，个人支付了240.23元，其余都由上海医保基金直接结算。

上海和宁波之间地域相近、人缘相亲，宁波参保人员异地就医的有三分之二在上海，虽已实现与上海之间住院医疗费用的直接结算，但住院前发生的门诊费用以及异地居住、异地工作参保人员门诊看病就医费用长期不能实现刷卡结算，需参保人员个人先垫付再回参保地手工报销。

为进一步方便群众在上海的门诊就医，减少“费用垫付、来回报销”之苦，宁波与上海积极开展跨省异地就医门诊直接结算平台对接，成功实现宁波、上海两地参保人在两地门诊异地就医直接结算的试运行。截至12月5日，两地参保人员共完成门诊直接刷卡就医超过2300笔，费用总额超过70万元，让患者享受到更多实惠。

（本报记者 邱玥）