竹笋可降脂降糖 但肝硬化者、发育期儿童不宜食用

竹笋是一种营养丰富的食材，与猪肉、牛肉等荤菜混合烹调味道鲜美，单吃也非常美味。虽然竹笋既美味又很有营养，但并非人人都适宜食用。下面，我们就来了解一下食用竹笋的好处都有哪些？什么人不宜食用竹笋呢？

竹笋不仅营养丰富，还有助于降脂降糖。竹笋中的膳食纤维可以与胆酸相结合，并随粪便排出体外，有利于降低体内的胆固醇，有降血脂的作用。所以，竹笋适合血脂高的人群食用；竹笋中糖和脂肪的含量非常少，膳食纤维在胃中吸收水分可以膨胀，体积和质量会增大几十倍，给人带来饱腹感，使人不会过多进食，避免肥胖的发生，且能够延长食物在胃中的停留时间，延缓葡萄糖被吸收的速度，避免餐后高血糖的出现，对糖尿病患者有一定的辅助治疗作用。

需要注意的是，竹笋虽好，却并非人人适宜。下列人群在食用竹笋时需注意：

1.患有严重的胃及十二指肠溃疡、胃出血、肝硬化、食道静脉曲张、慢性肠炎等疾病的患者。这类人群吃太多竹笋易出现腹泻、肠胃绞痛等不适，因为竹笋含有丰富的粗纤维，难消化，所以这类人群不宜空腹或单吃竹笋。

2.肝硬化者不宜吃竹笋。华龙网曾报道，有患肝硬化的人一次进食较多竹笋，导致上消化道大出血而送医院急救。

3.患泌尿系结石者不宜常吃竹笋。竹笋中的草酸盐易与其它食物中的钙相结合，形成难以溶解的草酸钙，从而加重病情。

4.发育期的儿童不宜吃竹笋。由于竹笋中的草酸会影响人体对钙、锌的吸收和利用，儿童吃太多竹笋容易导致缺钙，罹患软骨病，还会缺锌，从而造成儿童生长发育缓慢。

此外，竹笋在食用方式上也有讲究。山东营养学会理事、济南大学营养学副教授綦翠华指出，多数竹笋含有氰甙，食用过量会危害健康。竹笋中所含的有害物质可以通过煮沸、罐装、浸泡、干燥和发酵等方法消除，所以食用晒干或者罐头装的竹笋相对来说比较安全。切笋时，可用手指用力敲一敲，敲得动的地方，牙齿才能咬碎，敲不动的部位，最好不要食用；烹饪时，竹笋或笋干要切得小一些、细一些，焖、煮、蒸、炖得久一些；烧笋之前最好用开水焯一遍，去掉部分草酸；吃笋时，一定要细嚼慢咽，如果觉得竹笋或笋干太老咬不烂，最好别吞下去，牙齿不好的人吃竹笋时要当心。

本文由吉化集团公司总医院营养科副主任医师沈迎建进行科学性把关，专家目前主要擅长的疾病营养治疗领域包括医学减重、肿瘤营养治疗、手术前后的营养治疗、孕产妇的营养、婴幼儿营养、亚健康的营养调整、糖尿病、肾病、高血压病、心脑血管疾病、贫血等。