宝宝头大很聪明？不仅没关联还可能是疾病信号

众所周知，男性普遍比女性拥有更大的大脑，但在两性之间的全球智商测试中并没有表现出差异。对于动物来说，抹香鲸有着最大的中枢神经系统，但是在控制体重指数时，脑袋极小的鼩鼹却荣居榜首。所以说，包括人类在内，大脑内部的结构才是决定智商的关键。

此外，南方医科大学第三附属医院儿科副主任医师滕志丽指出，脑袋大的宝宝更聪明，这个传言由来已久，其实这是一种误区，聪明与头的大小是没有直接关系的。一般来说，头围的大小和父母的遗传有关，且宝宝头围的大小也像身高、体重一样，有一个正常范围，头大并不代表大脑发达，头小也不代表大脑发育滞后。

然而，如果宝宝的头围不在正常范围之内，无论是偏大还是偏小，或许都是疾病的信号。当宝宝头围过大于同年龄、同性别宝宝的头围2~3个标准差时，就预示着宝宝可能缺钙或患有脑积水、佝偻病等疾病。如果孩子头围过小，表现为前额窄小，头小而尖，头围小于2~3个标准差以上，这部分孩子的脑发育可能会受到影响，从而出现发育迟缓。所以，一旦宝宝实际头围比正常平均值存在两个标准差，就要引起重视，应及时到医院检查。

本文由北京大学第三医院海淀院区神经内科副主任医师尹铁伦进行科学性把关。专家擅长脑梗死、脑出血、头晕头痛、高血压、冠心病、糖尿病、高脂血症、动脉粥样硬化、失眠、睡眠障碍、癫痫、面瘫、帕金森、周围神经损害、颅内感染等疾病的诊断与治疗。