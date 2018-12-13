热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

坚果营养价值高可经常适量食用

2018年12月13日08:42 来源：健康报网

中国营养学会秘书长杜松明近日在北京举办的“核桃营养，智慧人生——2018核桃营养健康”论坛上表示，坚果作为平衡膳食的重要组成部分，具有很高营养价值。《中国居民膳食指南2016》建议，大豆及坚果类每天应摄入25～35克，其中坚果每天应摄入10克，但我国居民平均摄入量仅为7克/天，每周4次及以上的只有8.8%，以瓜子、花生等种子类坚果为主，核桃、杏仁等树坚果消费量较低。

军事医学科学院卫生学环境医学研究所副研究员洪燕指出，核桃含有多种促进脑发育及具神经保护功能的营养物质，国内外的一些研究显示核桃在提高认知能力方面有一定作用。核桃中的亚麻酸，是生成DHA和EPA的前体物质，而DHA和EPA则是营养大脑的重要物质，能够增强思维能力、记忆能力、应激能力；核桃中的磷脂，对脑神经有良好保健作用；核桃所含的蛋白质中含有对人体极为重要的赖氨酸，对大脑神经有益。核桃中所含维生素E 可使细胞免受自由基的氧化损害。中国疾控中心营养与健康所中心实验室副主任宫照龙表示，长期坚持每天补充24克核桃对学生记忆有显著的正向作用。（刘洋）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn