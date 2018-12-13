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皮肤为什么脆弱

陕西省友谊医院 雷德军 张晓丽

2018年12月13日08:39 来源：健康报网

清水洗脸也会感到刺痒；明明用着补水保湿的护肤品，皮肤却仍然干燥、脱皮；莫名其妙常常过敏，却找不到原因；皮肤症状反反复复、迁延不愈……从皮肤健康的角度来看，这些皮肤“亚健康”状态，主要是皮肤屏障功能受损造成的。

皮肤屏障是我们皮肤的第一道防线，它是基础也很重要。皮肤屏障系统是由皮脂膜、角质细胞和细胞间脂质三部分合成的一个整体，其功能具有双向性：对外参与抵抗各种有害侵袭，如抗原物质、微生物、日光等；对内防止体内水分及营养物质的丢失，维持正常的生理功能。生活中一些不良习惯，容易使皮肤的屏障系统受到破坏，皮肤就会产生说不清的干燥、微红、不舒适，严重者会出现脱屑、瘙痒、炎症等一系列问题；如果曾经有过皮肤疾病的既往史，此时也较容易复发。下面是生活中最常见的六种皮肤屏障受伤情况。

一是过度清洁，如使用脱脂能力特别强的洗面奶或卸妆产品，用洁面刷洗脸，为求深度清洁反复多次的清洗。

二是使用不恰当的护肤品，如不适合自己肤质的护肤品、磨砂膏、面膜，甚至是三无产品。

三是不擦护肤霜。有些人只喷补水保湿品，不擦护肤霜。

四是过度使用保湿面膜，如次数过于频繁，每次使用时间过长等。

五是滥用激素药膏，包括用量过多、时间过长、无适应证滥用。

六是不合理的美容治疗。

(责编：李轶群、杨迪)


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