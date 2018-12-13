沉迷“吸猫”，别忘了背后的健康隐患

近日，浙江大学一篇关于“云吸猫”的硕士论文引发了网络热议。近年来，养猫在年轻人群体中变得十分热门，他们常常自称“猫奴”，而“吸猫”就是指人对猫搂抱、亲吻甚至忍不住把脸埋进猫毛中使劲儿嗅等行为。

在爱猫人士的朋友圈里，一句“吸猫上瘾，终身难戒”的口头禅颇为流行，因为身体柔软、模样可爱的猫咪的确会令人产生天然的亲近。但值得注意的是，“吸猫”虽能获得心理满足，却存在一定健康隐患。

“吸猫”可能致病原体从鼻而入

“把脸贴近嗅猫的话，很容易把病原体从鼻子引到身体里面。”清华大学附属北京清华长庚医院皮肤科主任医师赵邑介绍，猫是一种多毛动物，除了掉毛和鳞屑之外，猫身上常常带有癣菌及跳蚤、弓形虫等寄生虫，亲密接触对人体存在健康隐患。

其中，最为常见的就是猫癣。“一位患者来就诊时，身上长了许多圆圈状的红斑，发痒，掉皮，确诊是猫癣。”赵邑说，“经过询问发现，她捡到一只流浪猫在家里养，同时家里其他人也有相同症状，所以猫癣并不罕见。”

赵邑提醒，发现有猫癣症状后，应及时到医院就诊，避免搔抓越长越多。“猫癣并不难治，大部分人通过涂抹抗真菌外用药膏就可以治愈，对于一些比较严重的，口服抗真菌药物一到两周，也能够痊愈。”

“但最重要的是一定要把猫治好，如果没有将传染源彻底治愈，人也会反复发作。”赵邑强调说。因此，养猫者一定要带宠物进行正规的检查和彻底治疗，保持猫的健康洁净，才能避免被感染。

养猫多年后患上鼻炎哮喘 原来是长期缓慢致敏

北京大学附属首钢医院呼吸科主治医师姚丽娜最近接诊了一位过敏性鼻炎合并哮喘的患者翟女士，每天晚上都因胸闷、咳嗽难以入眠，早上起床后则喷嚏、鼻涕不断，眼睛也跟着发痒流泪。经检查后发现，原来导致她发病的过敏原是已经陪伴了自己5年的宠物猫。但翟女士却十分困惑，没有任何家族遗传过敏史的自己，怎么会在养猫多年后开始严重过敏？

姚丽娜解释，这种情况属于长期养猫缓慢致敏，然后相继引发了过敏性鼻炎和哮喘疾病。“很多时候致敏是一个缓慢的过程，对于过敏的患者来讲，并非一出生就会过敏，而是后天长期暴露在致敏的环境中，在外因和内因的共同作用下，导致了过敏性疾病的发生。”

翟女士说，“尽管以前听说过其他‘猫友’有养猫一段时间后过敏的情况，但我养了几年都好好的，每天都搂着猫咪睡觉，从未想过自己会对猫过敏。”因此，在刚开始出现过敏性鼻炎症状时，王女士并没有放在心上，错过了最佳治疗时期，继而引发了过敏性哮喘。

而让另一位养猫的青年陈方苦恼的是，自己在医院做过敏原测试并未检出对猫毛过敏，可只要一回家与爱宠亲密接触，就会忍不住瘙痒，皮肤还有红疹出现。

对此，姚丽娜提示，过敏原测试结果显示是阴性，也不能完全排除对宠物过敏的可能。“许多过敏原检测库中收集的是常见品种猫、狗的蛋白，如果家养的宠物品种特殊，不在检测库覆盖范围内，实际上无法查出是否过敏。”姚丽娜补充说，“如果患者没有检测出对猫狗毛皮屑过敏，但在实际生活中一接触宠物便会产生过敏症状，那么则很有可能属于这种情况，建议不要继续与宠物接触。”

过敏体质和免疫力低下者不建议养猫

“总的来说，与猫亲密接触可能产生的健康隐患主要分为两类：一方面是感染性疾病，由猫皮毛、爪甲和唾液中携带的细菌、真菌、寄生虫及病毒等进入人体导致，如猫癣、猫抓病、弓形虫病和狂犬病；另一方面就是过敏性疾病，由个体差异决定，过敏体质和非过敏体质者都有可能产生。”北京中医药大学东方医院皮肤性病科主治医师胡博介绍。

对于感染性疾病，赵邑表示，首先要保证宠物自身的健康卫生，同时保持家中环境的通风清洁，主人感染疾病的风险就会大大降低。姚丽娜则提醒，老人、小孩和孕妇等免疫力低下者或患有免疫缺陷疾病的人应更加注意，因为这类人群更容易被感染，如猫抓病、弓形虫病等在普通人群中十分罕见的人畜共患型感染性疾病，若遇到免疫力差的人，可能会有严重影响。

而对于过敏性疾病，人民健康采访的三位专家均表示，不建议对猫过敏的人继续养猫，而应当远离过敏原，避免病情继续加重。

但一位养猫多年的王先生告诉人民健康，在他的“猫友圈”中，许多朋友尽管被医生告知了这样的建议，可处于对宠物的感情割舍不下，只能选择一边养猫，一边依赖药物与过敏症状斗争。

胡博也表示，“这种情况在生活和临床中并不少见。随着现代人群自我防护意识的提示，患者到医院往往会主动要求进行过敏原检测，按照目前临床常见的根据免疫复合物浓度分级评价模式，可能多数患者对猫毛敏感性的检出等级处在较低级别，出现的临床症状仅为瘙痒、一过性皮疹等。患者常自觉过敏程度不高可以忍受，就放松了警惕，继续养猫。”

“但是过敏反应不仅仅只影响人的皮肤健康。”胡博同时提醒，“长期的瘙痒、睡眠不好也会导致情绪焦虑，所以这样的病人大部分还会伴有抑郁、神经衰弱等症状，影响整个身体功能和状态，有可能会进一步诱发各种各样的疾病。”

打个比方，“如果与过敏原频繁接触，就像在我们驾车在高速公路上超速行驶一样，危险的主体往往不是车与路况，而是由于驾驶者疲劳导致风险成倍增加，最终由量变到质变，产生严重事故。”胡博解释说，长期接触致病物质会造成机体免疫功能异常，长此以往过敏反应可能不断加重，从皮肤进一步发展到呼吸道、消化道等，严重者甚至会出现生命危险，如临床危症“喉头水肿”发生的常见诱因就是过敏反应，它能够在短时间内导致气道黏膜水肿阻塞，使人窒息危及生命。

胡博建议，对已经明确诊断为对宠物毛发过敏的人群来说，最好的选择还是避免饲养宠物，即使通过药物在短时间内控制了过敏症状，也有可能会随着自身机体状态及对药物敏感性的下降，最终面临干预失控，无法遏制病情的风险。

因此，人民健康提醒广大养猫爱好者，“吸猫”虽美妙，健康更重要。与爱宠亲密接触时隐藏的疾病感染与过敏风险不可忽视，生活中记得对宠物与个人的健康、卫生情况多加注意。（尹莉娜）