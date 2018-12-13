让老年陪伴服务更叫座

随着我国老龄人口寿命的延长，许多高龄老人虽没有失智失能，但在行动上有诸多不便。尤其在洗澡、看病、去银行取款没有人陪伴时，很可能发生不测。若有人陪伴的话，不仅可以避免危险的发生，就是发生意外，也可以及时送医。然而，一些企业、社会组织针对这一需求推出的“陪伴服务”却叫好不叫座。

这是为什么呢？首先是价格因素。一些老人认为陪洗一次澡要收30元到50元有点贵。按理说现在人力成本越来越高，一次陪澡收几十元不算太离谱，但对于勤俭了一辈子的很多老人来说，会认为稍贵。这可以理解。一般来说，对于一些“小打小闹”的公司，或是个体上门陪伴服务，要求其降价是很难的。对此，不妨探索规模化经营。比如，在社区开设的助浴点，或是一些公共浴室里设陪澡员，在医院设立陪医员，由于服务对象较多，服务价格就可能会适当降下来。而且，经过培训的陪澡员和陪医员，服务质量会更高，也更加专业。

由于老人陪伴服务门槛低，从业者难免良莠不齐，一些老人便会有怨言。其实，服务老年人特别是行动不便的老人，不仅需要爱心、热心，也需要具备一定的专业护理知识和同老人顺畅交流的能力。以陪医员为例，不仅要掌握一些基本的医疗知识，而且对各大医院的科室布局，以及看病流程等也要“熟门熟路”，这样才能提高陪伴服务的“含金量”。

我国老年人服务市场还处于起步阶段，需要各方共同呵护，使其良性发展。老年人要逐步树立起购买服务的意识，因为花一定的钱去购买服务，才可以让这一朝阳产业发展得更好，走得更长远。相关部门应该对老年服务市场给予更多关注，帮助相关企业经营者在为老年人服务过程中走好走稳。为人子女者也应该为老人陪伴服务有力出力、有钱出钱，提高各自父母的晚年生活质量。