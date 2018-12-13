警惕海外医疗藏“陷阱”

近日，按照公安部统一指挥部署，在辽宁、江苏、广东等地公安机关密切配合下，浙江公安机关打掉一个以海外医疗名义实施诈骗的犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人132名，冻结涉案资金7000余万元人民币，扣押假药3000余箱。近年来，一些人不惜重金到海外接受医疗服务，但由于行业不规范、制度不健全等原因，患者海外就医面临风险大、无保障、维权难等诸多问题。

今年1月份，浙江嘉兴市公安局接到王女士报案称，2016年至2017年期间，她被嘉兴某美容院以出国检测治疗癌症，购买名为“癌盾”的药品等方式诈骗600余万元人民币。

经警方了解，王女士曾在电视上看到了一款美容产品，打听到当地有连锁店，就慕名前往。几次体验下来，彼此建立了信任，她成为这家店的忠实粉丝。记得有一次，美容顾问跟王女士说，为了回馈老客户公司安排她免费去泰国旅游体检，王女士欣然前往。

在泰国，王女士受到热情接待，无论是接机服务还是入住的酒店都是奢华标准。第二天，她在美容院陪同人员的带领下进行了体检，并参观了泰国芭提雅医院。第三天，王女士的体检报告出来了，这份体检报告是全英文打印的，由一名自称是国际防癌联盟组织的中国医生为她解读报告。这位医生在报告上画出一个项目，中文翻译过来就是癌胚抗原，并告知她的癌胚抗原超标了，需要引起注意，随后向她推荐了“癌盾”产品。而一套“癌盾”产品虽然价格昂贵，但是对于不差钱又重视养生的人群来说，价格不是问题。

案情上报后，公安部对此高度重视，将其列为督办案件，部署涉案地公安机关迅速核查案件线索，强化联动。4月24日，在公安部统一指挥部署下，辽宁、江苏、广东等地公安机关统一开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人90名。此后，公安部继续组织分步推进案件侦办工作，湖南、重庆等地公安机关又相继抓获嫌疑人42名。至此，该案共抓获犯罪嫌疑人132名，冻结银行卡500多张及资金7000余万元人民币，扣押假药3000余箱，彻底摧毁了该犯罪集团。

记者了解到，自2014年起，大连思兰德生物科技有限公司在全国范围寻找代理商，由代理商发展下线美容院，再由美容院寻找受害人，进而实施海外医疗诈骗，并形成了一条“前期有优质客户筛选、免费旅游、诱骗出境，中期有医疗会诊、实施诈骗，后期有客户回访、制作网站、掩盖事实”的“线型”诈骗产业链。

经检测，所谓“癌盾”的主要成分为番茄红素和青花素。为规避监管，大连思兰德生物科技有限公司通过国内生产，出口美国后再进口，将“癌盾”灌装入自行设计的外包装盒内，贴上美国原装进口标签。以9.8万元至39.8万元人民币的价格出售给受害人配合治疗，而实际价值仅为几百元人民币。

公安部有关负责人表示，近年来此类诱骗我国公民赴境外检查身体、治疗疾病进而实施诈骗的案件多发，犯罪团伙采取公司化模式运作，精心编制诈骗陷阱，犯罪手段欺骗性强，严重损害了广大公民合法权益。

专家建议，卫生行政主管部门、旅游管理部门应加强对海外就医旅游等方面的监管。针对境外医疗旅游市场，制定相关的法律法规，厘清旅行社、中间代理、患者三方在医疗旅游过程中的权利义务关系，并规范签证代理、医疗诊治、术后随访以及纠纷处理等相关环节，加强境内代理机构的监管，促进行业健康发展。