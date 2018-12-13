别盲目补硒 均衡饮食最关键

近年来，很多人加入了“补硒大军”，认为补硒有助于“抗癌”，然而，这种做法并不值得鼓励，因为硒和其他微量元素一样，都要秉持适量原则，并非多多益善，也并非适合所有人。

“硒能抗癌”，科学研究证据有限

硒是否有那么强大的抗癌功效，目前研究结果尚未达成一致，有的研究结果表明硒能降低某些癌症的发病率，有的研究结果却否定了这种结论。所以，硒能抗癌的科学研究证据还很有限。

硒的有益量和中毒量之间的范围，是所有微量元素中最窄的，所以补硒最要求技术含量，一不小心就会补过量。 正常情况下，推荐每天硒摄入量为50~200微克。

另外，过量补硒，人体内锰元素的吸收就会受阻，缺锰会产生一系列健康问题。所以，我们不能盲目补硒。有研究者警告，盲目补硒，可能会增加罹患某些疾病的风险，如果特别想补硒，要到正规医院测定体内的微量元素水平，在医生的指导下补硒，避免中毒。

均衡饮食，可以满足身体需求

人体自身不能合成硒，食物是硒的主要来源，一个不偏食、不挑食的健康人，身体对硒的需求能够通过均衡膳食得到满足，并不需要额外补充。

市场上卖的各种富硒食品，如富硒大米、富硒蔬菜等，偶尔吃可以，没必要经常买。如果一定要吃富硒食品，最好选标明硒浓度的，计算好身体的需要量再购买。

天然食品中，硒含量从高到低分别为：动物内脏、海产品、鱼、蛋、肉、粮食、牛奶、葱、蒜、蔬菜、水果。芝麻和大蒜中的硒含量也不少。不同地区、同种农作物的硒含量有天壤之别，有千倍甚至万倍的数量级差距。

（摘自《大河健康报》）