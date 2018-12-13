冬天吃肉多了便秘，咋办？来碗酸萝卜老鸭汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：开胃消滞、清热滋阴

推荐人群：冬季进食蔬菜过少导致消化不良、便秘、口干舌燥的人

材料：酸萝卜300克、白萝卜1个、老鸭半只、冬笋200克、香菇30克、生姜数片、葱头适量（3人量）

烹调方法：香菇泡发后对半切开，萝卜、冬笋洗净后切成小块备用；将鸭肉焯水后去除浮沫放入生姜及葱头爆香，之后捞起放入锅中；往锅里加入1500毫升清水，将白萝卜、冬笋及香菇放入锅中，大火烧开后转中火煮1个小时，最后放入酸萝卜继续煮20分钟，加盐调味即可。

汤品点评：冬天吃肉多了，蔬菜自然就减少了，蔬菜中的膳食纤维摄入量的减少容易导致便秘。另一方面，天气寒冷易导致周身毛孔闭合，天气干燥易导致体内津液丢失，上述的原因都可能导致“上火”。

白萝卜性寒，有清热解毒、顺气利便的功效，白萝卜里还有芥子油和膳食纤维，能促消化，帮助胃肠蠕动。而鸭肉性寒味甘，能滋养五脏，配合白萝卜及酸萝卜，醇厚酸香，开胃的同时还能清热解毒。汤中的酸萝卜应选用腌制时间超过1个月的萝卜，以保证其口味和安全性，市面上的酸萝卜可能会比较咸，食用前要过一下水。