期待大众田径赛事更多些

大众田径赛事颇受欢迎，一方面体现了田径爱好者的参与热情，另一方面反映出目前大众田径赛事较为匮乏

11月中下旬，国内专业田径选手结束了一个忙碌的赛季，然而不少田径爱好者却在摩拳擦掌准备一个重要赛事。11月17日，第二届陕西田径公开赛如期而至，这个面向社会公开报名的赛事为田径项目举办大众赛事、推广田径文化、激发大众热情提供了范本。

尽管仅是第二届，但陕西田径公开赛的成长速度十分惊人，今年的报名人数便超过了1200人。参赛者来自全国各地，其中既有小朋友，也有老年人；有李俊霖、王煜等全国顶尖选手助阵，更多的则是业余爱好者。

平时无比赛可参加，是不少田径爱好者的遗憾。田径在奥运会设有多达48个小项，但不少小项在国内的大众普及程度却未达到相应水平，这与其尚未充分开掘潜力有一定关系。面向大众的陕西田径公开赛一经推出便颇受欢迎，一方面体现了田径爱好者的参与热情，另一方面反映出目前大众田径赛事较为匮乏。

作为赛事主办方之一，陕西省田径中心本次选派了陕西省内近70%的国家级裁判前来执裁，力争给众多业余爱好者更专业的参赛体验。在体育系统内部，由于肩负着备战全运会、选拔专业人才等任务，举办大众赛事往往面临着资源、精力等方面的困难。但需要认识到的是，普及田径运动、推广田径文化、为爱好者搭建平台同样也是田径工作者的重要工作内容。

激发大众的活力与热情，为业余爱好者搭建展现自我的舞台，是体育改革的题中应有之义。2017年天津全运会设立群众项目，让体育爱好者首次在全国最高级别的赛事中“过把瘾”。上月底召开的全国田径工作会议也指出，要进一步丰富田径健身产品，满足普通人参赛需要。

陕西田径公开赛的比赛从早晨一直进行到深夜。比赛结束后，参赛者拿着奖牌和证书，已开始憧憬起明年的比赛。“天下事有难易乎？为之，则难者亦易矣。”一块场地、一群乐于奉献的田径人、一众热爱田径的参赛者，或许就能够成就一场体育盛会。期待未来的大众田径赛事越来越多。

《 人民日报 》（ 2018年12月13日 18 版）