生姜：餐盘中的配角 养生中的主角

俗话说：“姜是老的辣。”我国食用姜的历史悠久，早在《神农本草经》就已记载。既芳香又辛辣的姜，为各式煎炒和蔬果菜肴增添了独特的香气与滋味。作为药食同源的代表，它既是我们日常烹饪中常用的食材，又是具有多重功效的中药。

生姜用于驱寒、开胃由来已久，中医认为，生姜性味辛、微温，归肺脾胃经，具有发汗解表、温中散寒、降逆止呕、温肺健胃、化痰止咳的功效。适用于外感风寒、头痛、痰饮、咳嗽、胃寒呕吐；在遭受冰雪、水湿、寒冷侵袭后，急以姜汤饮之，可加快血液运行，驱散寒邪。现代研究表明，生姜的姜辣素可刺激味觉神经，增强胃肠蠕动，促进消化液分泌，使消化功能增强，降低得胃癌风险。姜辣素能增强血液循环、刺激胃液分泌、兴奋肠道，起到促进消化、健胃、增进食欲的作用，有中和胃酸、强化胃液分泌促进食欲，并且调节肠道肌肉张力。因此生姜也被称为“呕家圣药”。生姜不同的做法，功效略有区别：

生姜汁：将生姜洗净后打烂，绞取其汁入药。性味辛微温。有化痰、止呕的功效，主要用于恶心呕吐及咳嗽痰多等症。一般用量五至十滴，冲服。

生姜皮：即生姜的外皮，性味辛凉。有利尿消肿之功效，适用于小便不利、水肿等症，可配合冬瓜皮、桑白皮等同用。

煨姜：将鲜生姜洗净，用草纸包裹，放在清水中浸湿，直接放在火中煨，待草纸焦黑，姜熟为度。性味辛温，具有和中止呕的功用。适用于脾胃不和等症。一般用二三片，水煎服。

姜茶：能缓解癌症化疗时的恶心呕吐症状。长期以来，人们喜欢用姜茶来缓解恶心的感觉或驱散胃寒。美国科学家通过一项研究发现，含有姜汁的饮料同样可以被用来缓解在癌症化疗中所产生的恶心或胃部不适等症状。

这么好的药食两用佳品，曾经也因“生姜致癌”等，被推到了风口浪尖。美国食品药物管理局（FDA）的研究显示，生姜腐烂后会产生黄樟素，可以使肝细胞变性，诱发癌症。如同土豆长芽不能吃一样，生姜烂了也不能再吃，要果断扔掉。

另外，生姜属于辛辣物，食用过多会导致胃酸分泌过多和胃胀气，甚至影响肝、肾功能，产生口干、咽痛、便秘等症状。需要注意的是，市面上有一种看起来很新鲜的淡黄色生姜，因色泽鲜艳，更易被人接受。但这种生姜恰恰是被硫磺熏制过的。硫磺是一种有毒化学物质。长期食用带有硫磺的生姜，会严重影响人的肝肾功能。所以，在选购生姜时，一定要注意。硫磺熏过的生姜，一定不要选购。（高稳东）