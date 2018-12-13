“老师的戒尺”该不该举起

近日，江苏常州一场关于学生惩戒制度的听证会，让教育惩戒的老话题再次回到公众视野。一边是“严师出高徒”的传统观念，一边是“体罚或变相体罚”的极端个案，如何进行合法、合理、合规的惩戒，一直是教育过程中面临的现实难题。本期大家谈，我们选刊3篇读者来稿，一起聚焦问题、凝聚共识。

——编 者

莫与伤害混为一谈

徐卫清

树木的成长离不开浇水施肥等“温柔的呵护”，也需要修剪除虫等“用心的护理”，育人同样如此。孩子的成长，既需要用赏识的眼光发掘闪光点，也需要用恰当的惩戒对长歪的“枝蔓”进行引导。“惩者，以正其心也”，恰当的惩戒教育有助于孩子规则意识的培养，是让孩子树立“有错必纠，犯错担责”意识的重要手段。

教育有责任引导孩子承担行为后果。不过现实中，一些人对惩戒教育产生了误解，把“惩戒”与“伤害”混为一谈，与“体罚或变相体罚”简单地画上等号。其实，“三尺戒尺”只是一种教育手段，老师们还可以通过口头警醒、书面检查等方式加以劝导，这些都会对犯错的孩子有所启发。

可以说，赏识教育不是包治百病的灵丹妙药，惩戒教育也不是闻之色变的洪水猛兽。我们应端正心态，摘掉“有色眼镜”，正确认识各种教育方式。一方面，应尽快划出惩戒与体罚之间的界线，建立惩戒教育的负面清单，让老师“心中有规，手中有度”；另一方面，各方不妨对教育多点理解，在孩子的教育问题上多些沟通，如此才能形成正向的成长合力。

心有戒尺更重要

杨友鹏

今天的惩戒制度，不是简单地照搬过去，而是需要适应新的时代特点、发现新的教育规律，更好地促进孩子们的成长。

应该说，如今的教育，更强调在和谐的教学氛围中，让孩子们形成创造性思维。从这个角度来说，用惩罚等手段约束天性，容易削弱孩子的锐气和朝气。在大力倡导素质教育的今天，社会各界应该以更加理性和弹性的方式来看待教育。不能把教育的成功等同于满堂鸦雀无声、孩子循规蹈矩。我们要教会孩子遵守规矩、养成好习惯，不是要加之以各种强硬举措，而是要更多地站在孩子的角度上，理解他们的思维。

教育更重要的是心中有戒尺，而不是手中有戒尺，没有人愿意让孩子处于虚声恫吓的教育环境中。可以说，曾经“严师出高徒”等教育理念，需要客观全面的认识，决不能以挫伤孩子的人格和尊严为代价。我们必须要看到惩戒制度背后的负面效应，才能守护孩子的童真，护航他们的未来。

爱才是教育的真谛

欧阳锡龙

“仅仅有一次，她的教鞭好像要落下来，我用石板一迎，教鞭轻轻地敲在石板边上，大伙笑了，她也笑了。我用儿童的狡猾的眼光察觉，她爱我们，并没有存心要打的意思。”作家魏巍在回忆起老师惩罚自己的一幕时，内心却充满感动。由此可见，爱是教育的灵魂，讲究方式方法、施之有度、带着感情的惩戒，才能起到教育的效果。

很多时候，社会的目光总是聚焦于各种有违公德师德的出格之举，却容易忽视一些饱含温情、用心良苦的方式。毕淑敏在一篇名为《孩子，我为什么打你》的文章中，记录了惩戒孩子时矛盾痛苦的心理，又夹杂着深挚而明理的厚爱，让很多孩子的心灵受到爱的震颤。最好的惩戒，一定是惩之有方、惩之有度和惩之有情的惩戒，绝非简单粗暴的体罚。

教育不仅仅意味着知识的传授，还有心灵与心灵的交流。从这个角度来说，无论是鼓励，还是惩戒，只有“用真情换来真心”，以情动人、以情育人、以情化人，才能铸就更健全的人格、更健康的品质。

《 人民日报 》（ 2018年12月13日 05 版）