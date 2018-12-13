为女性铺就更好职业路

近日,国家统计局发布对《中国妇女发展纲要（2011—2020年）》2017年实施情况的统计监测。监测表明，截至2017年末，中国女性就业人员占全社会就业人员的比重为43.5%，提前完成了纲要制定的2020年达到40%的目标。女性在职场上的突出表现，折射出社会发展的进步，半个多世纪前提出的口号“妇女能顶半边天”，在今天愈发从共识走向现实。

从厨房到职场，从“女性主内”到“内外兼顾”，无不彰显着“她力量”的崛起。时下，女性就业前景比以往的任何时候都更加明朗广阔。归其原因，在于社会观念的进步改变了对女性的传统认识，不少原先由男性主导的工作开始对女性敞开怀抱。另一方面，互联网、人工智能等新领域催动着社会发展的脚步，也孕育了大批新职业，客观上为女性提供了更多元的选择空间，营养师、色彩搭配师、动画设计师等成为网友心目中最适合女性发展的新兴职业。

不过，女性高就业率是否意味着职业发展已经“去性别化”？事实也并非如此。仔细观察可以发现，女性就业人数实现“逆袭”的行业中，大多是文秘、客服、月嫂等，这些职业要求具备善于沟通、亲和力强等素质，本身就更契合大多女性的特点。而财务、审计等行业，虽然女性从业者数量也比较多，但在高级会计专业技术资格人员中，女性的比例远远低于男性。女性的职业发展空间仍有待进一步提高。

客观上，生育和家庭牵绊着女性的职业发展。有专家说，家庭与职业如何两全的挑战并不是此消彼长的平衡战，而是全力以赴的拼搏赛。据2015年发布的《世界妇女报告》显示，如果将照料家庭时长与外出工作时间统一计算，女性平均每天要比男性工作时间长2—3个小时。现实中，认为家庭和事业需要兼顾的女性远远多于持此态度的男性。要实现两头兼顾，女性难免要透支原本可以专注于其他方面的精力，比如社交、自我提升甚至是健康。但令人担忧的是，职场挑战并非减少居家时间就能轻松应对，随着年龄增长，晋升渠道变窄，对于工作专注度和协调力的要求进一步增高，而上有老下有小的家庭责任也在同步增压，这客观上削弱了女性职场晋升的竞争力。

工作家庭两不误的困境背后，实际上是“男主外，女主内”的观念并未得到彻底更新。尽管男女平等早已成为共识，但女性因为被赋予了母亲的自然角色，在社会角色方面，也就习惯于将照料家庭的天平向女性倾斜。从婴幼儿用品、厨卫产品多是女性代言人，到亲子真人秀中父亲带娃手忙脚乱的“刻板印象”，无形中暗示着女性与家庭的必然联系。但是，女性的工作参与率与日俱增，男性在家庭的参与度是否得到提高了呢？

一位女性作家曾表示，中国女性不缺工作，缺的是好工作。所谓的好工作，不仅仅指体面的职位、不菲的薪水，更重要的是职业所带来的荣誉感、成就感和自我提升空间。如此看来，我们呼吁的其实并不仅仅是女性参与人数意义上的职业逆袭，而是真正地让女性的人生更有价值。这条路，需要家庭与社会共同铺就。

《 人民日报 》（ 2018年12月13日 05 版）