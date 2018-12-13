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沈跃跃强调

切实抓好土壤污染防治法的贯彻实施

2018年12月13日08:07 来源：人民网－人民日报

人民网北京12月12日电  （记者王比学）全国人大环资委和生态环境部12日在京联合召开土壤污染防治法实施座谈会。全国人大常委会副委员长沈跃跃出席会议并讲话。

沈跃跃指出，土壤污染防治法将于2019年1月1日起施行。这部法律颁布实施是贯彻习近平生态文明思想、落实党中央生态环境保护重大决策部署的重要举措，进一步完善了生态环境保护的法律制度体系，为土壤污染防治工作提供了法治保障。各方面要充分认识土壤污染防治法实施的重大意义，认真做好土壤污染防治法的学习宣传，形成工作合力，切实抓好土壤污染防治法的贯彻实施，抓紧制定各项配套法规，做好各项基础工作，扎实推进科技研发和示范，强化执法司法工作，落实经济保障措施等。各级人大要做好监督工作，保证法律的有效实施。

《 人民日报 》（ 2018年12月13日 06 版）

(责编：李轶群、杨迪)


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