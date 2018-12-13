掌握正确操作 避免煎糊中药

“不小心把中药煎煮糊了，还能不能吃？”很多患者都会有这样的疑问，首先必须肯定的是，中药煎煮糊了是不能吃的，应立即倒掉，洗净煎药器皿，重新换药煎煮。有的患者怕浪费，就把煎糊的药用水洗一遍，再重新煎煮，这种做法也不可取。因为煎糊饮片的有效成分已经发生了改变，药效就会降低或消失，从而达不到治疗效果，甚至会产生一些有害物质及副作用。那么到底怎样煎药？煎药应该注意什么？

我们都知道汤剂是中药最为常用的剂型之一，它的制作对煎具、用水、火候、煮法都有一定的要求。若煎煮器皿选择不当、加水量过少、火力过猛、煎煮时间过长或特殊药物的煎煮方法不当，都会导致把药熬糊。下面介绍一下如何煎煮中药以及煎煮过程中的一些注意事项，确保您能正确煎药，保证疗效。

正确选择煎药器皿

煎煮中药以砂锅、瓦罐为好，可以用陶器、不锈钢器皿、玻璃器皿。忌用铁锅、铜锅、铝锅、铅或有害塑料制品，以免与药物发生化学反应，影响药效。最好选择受热均匀的砂锅，这样可以防止锅底温度过高导致质地较重的饮片烧糊烧焦。同时，保证锅底干净。煎药前要彻底清除锅底的残留药渣和油垢。

煎煮过程中保证水量

首先浸泡中药饮片应使用凉水，加水量超过药物表面3～5厘米，浸泡时间需要根据药材性质而定，叶、茎类药材为主的组方，可浸泡30分钟；根、根茎、种子、果实、矿石、化石、贝壳类为主的组方，可浸泡60分钟。总体来说，浸泡时间不宜过久，以免引起药物分解及变质。

说到浸泡中药，很多患者都会问，这个药是不是需要洗一洗，把泡过药的水倒掉，煎煮的时候再接新的凉水？中药饮片不需要清洗。饮片上市前已经经过了净制，饮片清洗会导致易溶于水的中药饮片及饮片表面辅料的流失。煎药前清洗饮片会减弱或改变汤剂的原有药效，影响药效的发挥和疾病的治疗。

一般中药煎煮两次，第二煎加水量为第一煎的1/3~1/2。两次煎液去渣滤净混合后分两次服用。也就是把浸泡好的中药饮片武火（大火）煮沸后，再改文火（小火）煮20～25分钟，趁热滤出第一煎的药液。开始操作第二煎，往煎药容器中再加凉水超过药渣表面1～2厘米，用武火煮沸后，改文火再煎15～20分钟，再次趁热滤出药液。将两次煎液混合后分两次服用，每次约200毫升，儿童注意减半或遵医嘱。

正确掌握火候

一般来讲，解表药、清热药宜武火(大火)煎煮，时间宜短，煮沸后煎3～5分钟即可；补养药需用文火（小火）慢煎，时间宜长，煮沸后再继续煎煮30～60分钟。

把握中药的特殊煎法

如果药袋内有布袋包装的饮片，此类药为包煎药。包煎的药物主要是指那些黏性强、粉末状及带有绒毛的药物。用布包装好，再与群药同时煎煮，以防止药液浑浊或刺激咽喉引起咳嗽及沉于锅底，加热时引起焦化或糊化。如六一散、青黛、蒲黄、车前子、辛夷、旋覆花等。

除了包煎，饮片常见的特殊煎煮方法还包括先煎、后下、另煎、烊化、冲服等。

先煎药主要指有效成分难溶于水的一些金石、矿物、介壳类药物，应打碎先煎，煮沸20～30分钟，再下其他药物同煎，以使有效成分充分析出。如磁石、代赭石、生铁落、生石膏、寒水石、紫石英、龙骨、牡蛎、瓦楞子、珍珠母、石决明、龟甲、鳖甲等。此外，附子、乌头等毒副作用较强的药物，宜先煎45～60分钟后再下他药，久煎可以降低毒性，安全用药。

后下药主要指一些气味芳香的药物，久煎其有效成分易于挥发而降低药效，须在其他药物煎沸5～10分钟后放入。如薄荷、香薷、青蒿、木香、砂仁、沉香、白豆蔻等。此外，有些药物虽不属芳香药，但久煎也能破坏其有效成分，如钩藤、大黄、番泻叶等。

另煎药是指一些贵重药材，为了更好地煎出有效成分，宜单独煎煮，如贵重药材人参、冬虫夏草、藏红花等。另煎药在煎煮前也应该浸泡，煎出的药液可以另服，也可以与其他煎液混合服用。一般煎煮时间为2～3小时。

烊化主要是指某些胶类药物及黏性大而易溶的药物，为避免入煎粘锅或粘附其他药物影响煎煮，可单用水或黄酒将此类药加热溶化即烊化后，用煎好的药液冲服，也可将此类药放入其他药物煎好的药液中加热烊化后服用。如阿胶、鹿角胶、龟甲胶、鳖甲胶等。

冲服主要是指某些贵重药，用量较轻，为防止散失，常需要研成细末制成散剂，用温开水或复方其他药物煎液冲服。如麝香、牛黄、三七粉、羚羊粉、松花粉等。

另外，煎药时需要加盖，保证药液温度，适时搅拌、翻动。掌握了以上这些煎药原则，煎煮中药就会得心应手。（刘岩）