冬季小儿肺炎高发 预防是关键

受强冷空气影响，我国北方多地气温骤降，寒冷干燥让呼吸系统疾病有了“可乘之机”。专家提醒，冬季是小儿肺炎高发期，家长须做好预防。

记者了解到，内蒙古自治区人民医院儿科门诊量剧增，80%以上是呼吸系统疾病患儿。住院患儿中，以小儿肺炎患者居多。该医院儿科副主任医师苏学文介绍，冬季室内外温差大，加之婴幼儿脏器系统比较娇嫩，免疫系统发育尚未健全，易患呼吸系统疾病，如上呼吸道感染、肺炎、气管炎等，而小儿肺炎是冬季高发的常见疾病，一旦治疗不及时，病情加重，可能影响孩子的生长发育。

“肺炎通过呼吸道传播，家长应尽量少带孩子去公共场所及通风差、人员密集的地方，避免让孩子接触呼吸道感染病人。”苏学文说，预防小儿肺炎，卫生习惯很重要，要让孩子多喝水，勤洗手，家里定时开窗通风。对于反复患肺炎及免疫力低下的幼儿，可提前进行预防接种，市面上的肺炎链球菌多糖疫苗，可有效预防侵袭性肺炎链球菌感染，但对其他病原引起的肺炎无效。

苏学文建议，家长平时应多加观察，如果孩子发热超过3天，咳嗽有痰，且伴有呼吸困难，那么患肺炎可能性较大。6个月以下的婴儿，只要有发热或咳嗽症状，就应及时就诊，排除肺炎及其他感染性疾病。如果孩子呼吸困难表现为憋气，两侧鼻翼一张一张的，口唇发紫，表明病情严重，切勿拖延。（据新华社）