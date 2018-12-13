基因改造让水稻实现无性繁殖

据英国《自然》杂志12日在线发表的一项植物科学最新研究，美国科学家团队通过基因改造技术，借助种子成功实现了水稻（通常为有性繁殖）的无性繁殖。这一成果证明了作物无性繁殖的可行性，代表了农作物育种领域的一项重大发展成果。

无性繁殖原意是指不涉及生殖细胞，由母体的一部分直接形成新个体的繁殖方式。尽管无性繁殖在生物界较普遍，许多植物物种都能天然地借助种子实现无性繁殖，但令人遗憾的是，对人类而言非常重要的作物物种却无法做到这一点。

诱导作物实现无性繁殖，可以帮助培育出理想的遗传性状，增强所谓的“杂种优势”（杂种第一代优于亲本的现象）。杂种作物因遗传多样性较高，产量也会提高。不过，植物受精后触发胚胎生成的过程，科学家仍不甚明了。

此次，美国加州大学戴维斯分校科学家文凯特森·桑德利森及其同事，研究了借助种子实现水稻（Oryza sativa）无性繁殖的可行性。首先，研究团队鉴定出精子细胞携带的基因BABY BOOM1（BBM1）正是胚胎发生的关键，即使在没有受精的情况下也是如此。随后，他们用CRISPR/Cas-9技术，在表达BBM1基因水稻品系的卵细胞中敲除了该基因，从而去除了卵细胞的减数分裂行为。

研究人员表示，最终这些水稻品系能够实现无性繁殖，其中，名为Synthetic-Apomictic（S-Apo）的品系产生了具有预期遗传多样性的无性系杂种后代。无性繁殖性状在S-Apo品系中进一步延续了两代。