高血压不控制！小心这几种并发症找上你

视频回放：控制心率是对抗高血压的新“武器”

现如今，高血压已成为我国最常见的慢性疾病，如今现代人精神压力大、不良的生活方式、饮食习惯不好，导致了许多年轻人也加入了高血压患者的大军之中。而许多年轻人患者自我感觉良好，依从性差，导致血压不能有效的控制。其实血压高并不可怕，可怕的高血压长期得不到控制，导致的并发症。

长期高血压得不到有效的控制，就有可能会出现一些对身体伤害的并发症。

脑卒中和脑血管意外

长期血压不能得到优先控制，容易导致动脉粥样硬化，当斑块脱落，随着血液进入大脑，就会发生脑卒中和脑血管意外，这就是平时人们口中的脑中风、偏瘫。

冠心病

长期血压升高会促使血管粥样硬化病变，进而导致心肌缺血缺氧或坏死，引起冠心病。而冠心病会引起心绞痛、心肌梗死，致死率和致残率非常高。

心力衰竭

高血压会导致心脏的肥大，长期血压控制不好，心脏会越来越大，导致心肌变厚、心肌劳损，最终可能会导致心功能衰竭。心力衰竭的病人晚期生活质量非常差，一走路便会气喘吁吁，晚间睡觉的时候还容易憋醒等，十分影响生活质量。

肾病

高血压会导致肾功能损害，长期以往便会导致慢性的肾脏功能不全，最终导致肾衰等肾脏疾病。

眼底病变

眼底的血管会受到血压的影响，当血压长期得不到控制，眼底就会慢慢出现病变，这些病变会导致视力模糊、视力减退等，甚至还会导致失眠。

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专家简介：宋现涛，医学博士、主任医师、教授、博士研究生导师；首都医科大学附属北京安贞医院心内一科A区主任。

擅长：复杂冠心病患者的介入诊断与治疗，联合使用无创辅助检查手段与有创的腔内影像学技术及功能学检查对冠心病患者进行综合治疗。

出诊时间：每周一下午、周三上午 每周一上午（特需门诊 需要预约）