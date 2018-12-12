2018中国幸福产业创新发展论坛召开

近日，“创新赋能·链接未来2018（首届）中国幸福产业创新发展论坛”在京举办。本次论坛围绕“养老、健康、医疗、运动、文化”五大主题，邀请了来自民政部、科技部、中国医学救援协会、中国保健协会、中国老龄委、清华大学、中国医学科学院及互联网、体育、医疗卫生、健康产业等300余位产学研专家、学者对幸福产业发展进行深入探讨与经验分享。

中国工程院院士、原国家卫生部副部长王陇德

全民健康是幸福的前提

实现全民健康是提高国民幸福感的重要前提。然而，目前我国的慢病防控状况依然严峻，慢性病患者近3亿。在不改变当前流行规律和防控现状的情况下，未来十年，中国慢性病患者将呈现“井喷式”增长。

中国工程院院士、原国家卫生部副部长王陇德分享了一组数据：2010年因中风而住院治疗的患者数是177万。2017年，这个数字飙升到361万，翻了一倍多，而当中70%的中风患者会落下残疾。做好慢性病预防，降低国民慢病发病率，才能实现全民健康，使国民有获得感、幸福感和安全感。

陈虹部长为论坛提词

国家民政部原副部长陈虹，从人口结构变化解读幸福产业的发展趋势。他指出，中国已进入老龄化社会，满足老人衣食住行还不够，还要让老人老有所医、老有所养、老有所为、老有所乐。只要老人身体健康，才能让“自己不遭罪，家人不受累，节省医药费，有利全社会。”

科技发展提升人民对幸福美好生活的获得感。科技部原副部长吴忠泽指出，新技术、新业态、新商业模式不断涌现，正在拓宽幸福产业的发展渠道。越来越多科技创新成果被运用到旅游、文化、体育、健康、养老等五大幸福产业的创新发展需求之中，满足了人们日益增长的对幸福的需求。

中国医学救援协会会长李宗浩则指出，幸福要建立在“保命”的基础上。他呼吁，未来中国应普及更多心脏复苏救援设备是挽救生命，实现全面健康和幸福的有效途径之一。

北京雪中金健康产业集团董事长王家起，从企业角度解读了当前企业发展的使命、责任和未来态势。他指出，幸福产业是最具热度的产业之一。伴随机遇，将有更多企业、资本介入健康产业，加速行业创新，消费观和习惯的改变。企业需要不断变革、适应时代，不断打造利益共同体，使命共同体、命运共同体来回报社会和国家。

三大支撑助推幸福老龄化

中国老龄科学研究院中心副主任党俊武指出，幸福有八大指标，包括生得要优、长的要壮、过得要好、活得要长、病得要少，老得要慢、走得要快，活得要有意义。

党俊武说，想要实现这幸福“八大指标”，未来应对老龄社会长寿时代的低成本健康战略，要大力发展健康产业、幸福产业，尤其要完善产业背后的金融业（健康保险等）、制造业（医疗健康用品）和服务业（医疗卫生服务）的三大支撑体系，真正实现从“以疾病为中心”向“以人民健康为中心”的转变。

圆桌对话： 幸福者说

健康产业领跑国民经济

“一吃就香，一睡就着，一想就开——就是幸福。”满足人民生活的基本需求，提升人民生活水平和体验，需要依赖幸福产业。国家科技部战略发展研究院副院长王宏广指出，幸福产业是国民经济基础。

科技部战略发展研究院曾就健康、医疗、生命科学、等领域做过8年跟踪研究，发现健康产业是中国64个行业中潜力最大的产业。到2020年，健康产业潜力是8万亿，领跑国民经济。

幸福要以健康为中心

“健康医疗关系到每个人，医疗服务质量、水平和效果与个人幸福感密切相关。” 清华大学医疗管理与评价研究所所长刘庭芳指出，以人民健康为中心，要求医疗服务机构应提供一个优质的、整合、个性化的全民医疗服务。

大家生病都往大医院跑，使得我国医疗服务体系呈现倒三角结构， 80%集中在大城市的大医院。农村的医疗保障，由于技术有限，人才缺乏，很难让病人对基层医务人员感到信任和放心。刘庭芳建议，未来通过家庭医生签约服务和评价体系建立，在一定程度上可改善基层医疗服务，在医疗服务时有幸福感。

我是中国CPR D 科普志愿者启动宣誓

同时，本届论坛上进行了“我是中国CPR·D科普志愿者行动计划暨平安家庭五防工程千城万站”正式启动仪式。该公益项目旨在提升我国心肺复苏的普及率，通过社会化全民的普及，在未来的五年内将我国的心肺复苏普及率提升至5%—10%，并通过与社区的合作，将防心梗、防中风、防跌倒、儿童青少年安全防护、灾害逃生防护普及到每个家庭中去。