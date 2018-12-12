市场监管总局：深圳盒马广州第一分公司销售的一款鲫鱼抗菌药含量超标

人民网北京12月12日电（董童）11日，国家市场监管总局于官网发布《关于11批次食品不合格情况的通告》（以下简称《通告》）称，近期，国家市场监督管理总局组织抽检糕点、薯类和膨化食品、水产制品、粮食加工品、乳制品、炒货食品及坚果制品、蜂产品、罐头、淀粉及淀粉制品、速冻食品和食用农产品等11类食品1781批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定，其中抽样检验项目合格样品1770批次、不合格样品11批次。其中，广东省深圳盒马网络科技有限公司广州第一分公司销售的来自广东省深圳市禾阳农产品有限公司的鲫鱼，恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）含量为162μg/kg。

根据国家市场监管总局的相关提示，恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物，是一类人工合成的广谱抗菌药，用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等，是动物专属用药。《动物性食品中兽药最高残留限量》（农业部公告第235号）中规定，恩诺沙星（以恩诺沙星和环丙沙星之和计）可用于牛、羊、猪、兔、禽等食用畜禽及其他动物，在牛、禽和其他动物的肌肉及脂肪中的最高残留限量为100μg/kg，在产蛋鸡中禁用（鸡蛋中不得检出）。长期食用恩诺沙星残留超标的食品，对人体健康有一定影响。

具体情况通告如下：

北京家乐福商业有限公司销售的标称赋任纯国际贸易（上海）有限公司进口的阿古丽切夫酸奶味夹心华夫饼（糕点）（原产国：俄罗斯），苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）和山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）不符合食品安全国家标准规定。初检机构为国家肉类食品质量监督检验中心，复检机构为上海市食品药品检验所。

京东奇煦食品专营店（经营者为南京奇煦电子商务有限公司）在京东商城（网站）销售的标称上海喜事来食品有限公司委托江苏省苏州口水娃食品有限公司生产的烤肉味锅巴，过氧化值（以脂肪计）不符合食品安全国家标准规定。初检机构为福建省产品质量检验研究院，复检机构为国家食品质量监督检验中心（上海）。

淘宝网邱老六鱼铺 福建连江海边特产（经营者为福建省福州市连江县凤城镇筱埕海边特产商行）在淘宝网（网站）销售的标称福建省福州市连江县海生源水产品有限公司生产的海带丝，铅（以Pb计）不符合食品安全国家标准规定。初检机构为成都市食品药品检验研究院，复检机构为福建省产品质量检验研究院。

北京永辉超市有限公司顺义分公司销售的标称河北省涿州正晟农业科技有限公司生产的土鸡蛋，恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）不符合食品安全国家标准规定。检验机构为天津市食品安全检测技术研究院。

广东省深圳盒马网络科技有限公司广州第一分公司销售的来自广东省深圳市禾阳农产品有限公司的鲫鱼，恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）不符合食品安全国家标准规定。初检机构为福建省产品质量检验研究院，复检机构为国家加工食品质量检验中心（广东）。

河北永辉超市有限公司怀特分公司销售的来自河北省石家庄市鹿泉区傻旦水产大世界的淡水鲈鱼，恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

江西省南昌悦家商业有限公司销售的菠菜，阿维菌素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心。

海南旺佳旺商贸有限公司金盘超市销售的鸡肉，五氯酚酸钠不符合食品安全国家标准规定。初检机构为深圳市计量质量检测研究院，复检机构为深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心。

河北省石家庄市新华区西苑菜市场A64-67（经营者：潘秀花）销售的来自河北省石家庄市西二环桥西区批发市场的苹果，敌敌畏不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

长沙市开福区汇客来超市销售的韭菜，腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心。

长沙市岳麓区范三根蔬菜店销售的芹菜，毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心。

对抽检中发现的不合格产品，国家市场监督管理总局已责成相关省级市场监管部门依法予以查处。河北、上海、江苏、福建、广东等省（市）市场监管部门已责令食品生产企业、进口商查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改；北京、河北、江苏、福建、江西、湖南、广东、海南等省（市）市场监管部门已责令食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险；河北、湖南等省市场监管部门已责令食用农产品集中交易市场开办者查清进货渠道、产地等信息并向相关部门报告，食用农产品销售者对不合格产品立即采取停止销售等措施控制风险；北京、浙江等省（市）市场监管部门已责令网络食品交易平台对不合格产品立即采取下架等措施控制风险。上述省级市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施，3个月内向国家市场监督管理总局报告核查处置情况并向社会公布。