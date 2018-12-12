站着吃饭，会导致胃下垂吗？

前段时间，河南商丘一所中学的学校饭堂将板凳全部撤去，学生只能站着吃饭。校方解释是为了提高学生就餐效率，站着吃，10分钟就可以解决吃饭问题，节约时间去学习。有家长认为站着吃饭，会导致胃下垂。这一说法有科学依据吗？站着吃、坐着吃、蹲着吃……不同姿势对消化吸收有影响吗？广州中医药大学第一附属医院治未病科常少琼医生为你解答。

站着吃，真的会胃下垂吗？

常少琼解答，站着吃饭和胃下垂没有直接的因果关系，不过有胃下垂的人，整个胃就会像“鱼钩”样的袋状形态，经常会感到腹部饱胀，有时候可能会感觉厌食，想吐，有时也会痛，特别是站立时，这个症状会加重。

但并不鼓励站着吃饭。站着吃饭使得血液不能大量往胃肠供应，减弱了胃肠的“动力”，而且身心得不到放松。长期站着吃饭肯定会对胃的消化功能有一定影响。

坐着吃，最利于吸收

相反，坐着的时候身体是一个非常放松的状态，有助于食物顺畅地通过食道进入胃里，便于消化、吸收。坐着的时候，上身和大腿大概保持90度左右。因此选择坐在餐桌前吃饭是最适宜的。

窝着身体吃，增加腹压

有些家庭没有选择餐桌，而选择坐在沙发上，或坐在小凳子上，用茶几当桌子来吃。人在这个姿势吃饭时，整个身体是窝着的，这样会增加腹腔压力，不利于胃肠蠕动。

躺着吃，床头最好抬高

有一些比较特殊的中风、瘫痪的病人，可能需要长期卧床。这种病人在家属或者护工帮他们吃饭时，医生也会建议稍微把床头抬起来一点点。这样的话，他吃饭时就会有一个作用力帮助食物顺畅地流到胃里。

长期躺着吃东西，食物可能滞留咽喉或食道，有一些会刺激胃部，从而引起食物返流、吸入气管，诱发吸入性肺炎或支气管炎。

蹲着吃，影响血液对胃肠供应

人在蹲着的时候，血液会分摊一部分到下肢肌肉群，不能充分供应我们的胃肠，而且对于大部分人来说，蹲着时局部肌肉群会有一些紧张，身体不够放松也会引起心理紧张，不能令肠胃功能发挥更好的作用。