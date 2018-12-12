为啥晚上总是睡不着？失眠原因最常见的有四种

俗话说，“春困秋乏夏打盹，睡不醒的冬三月。”在冬季，气温低，躲在温暖的被窝里，正是睡觉的大好时光。然而，在朋友圈里，竟然有不少女性吐槽失眠，“躺在床上听了四个多小时的风声，我是不是该吃点儿安眠药之类的。”失眠有何妙招来解决？且听听名中医的说法。

每晚睡1小时，精疲力竭

近日，在广东省第二中医院心血管科门诊，67岁的周女士找到广东省名中医王清海主任中医师就诊。周女士对王清海主任诉说，自己严重失眠多年。早些年失眠，每天还能睡4-5个小时，近两年越来越差，最近一周每晚只能睡1个小时，有时彻夜难眠，完全没有睡意，夜尿多达每晚4-5次，白天也睡不着，十分痛苦。吃过不少中药和西药，长期服用安定片，效果都不理想。王清海主任中医师仔细询问周女士的病情，发觉其精神比较紧张，同时湿热内盛，上扰心神，导致失眠。

经过中药调理，两周后，周女士每晚能睡眠4-5个小时，感觉精神好多了，要求继续治疗，争取完全恢复正常睡眠。

失眠原因最常见的有四种

人的正常生活中，每晚睡7-8个小时是正常现象。偶尔因为一些兴奋的事情或者遇到需要处理的问题而睡不着觉，不算失眠。若连续数日或者长期睡不着觉，就是失眠，是一种病态。中医称之为“不寐”。

王清海说，睡眠正常与否，与心、肝关系密切。若心血充足，肝血旺盛，阴阳平衡，人睡觉就香。若各种原因引起肝血不足，血不藏魂，或者心血不足，血不藏神，或者心肝火旺，就会引起睡眠不实，难以入睡或者彻夜不能入睡。

王清海指出，不寐的原因有很多，最常见的有以下四种：

一是烦心事不能得到及时解决，导致情志失调，肝气郁结，郁久化火，心肝火旺，扰动心神所致失眠；

二是劳心过度，心脾两虚，心血不足，心神不藏所致失眠；

三是长期处于紧张状态或者纵欲过度，精血暗耗，阴精不足，阴虚火旺，虚火上炎，扰动心神所致失眠；

四是湿热内盛，上扰心神，导致失眠。

中医治疗失眠，需根据病程长短、伴随症状、舌象脉象的表现，进行辨证治疗，标本兼治，而不是一味地用镇静安神的方法。

王清海认为，在药物治疗的同时，也可以应用食疗法，如阴虚火旺者，可用大米适量、百合10克、麦冬10克、莲子10克，煮粥，晚上吃，可养心安神。属于心肝火旺，伴有食欲不振，食后腹胀者，可用百合10克、麦冬10克、莲子10克，煮粥。若伴胃肠饱胀，口干口苦者，也可用白萝卜半斤、莲藕半斤、绿豆适量，煮水喝，每晚一次。

确实长期很难入睡的顽固性失眠，也可以用一些较强的镇静药，如氯硝西泮以打断严重失眠的恶性循环，重新建立睡眠规律。如果焦虑症状明显，适当配合抗焦虑药物，也是不错的辅助治疗方法。