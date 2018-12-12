气温骤降！这款靓汤给你温补暖身

羊城终于成功入冬，伴随着气温的下降，天气变得寒冷，此时阳气潜藏，阴气最盛。根据中医“虚则补之，寒则温之”的原理，此时适宜多食用温性食物调理机体，养藏阳气，提高耐寒能力。广州市第一人民医院药学部中药师李欣为您推荐一款温补靓汤，助您在初冬时分增强体质，抵御寒邪。

推荐食疗方： 核桃桂圆牛腱汤

材料（2-3人分量）：

核桃肉30克、龙眼肉15克、枸杞子10克、牛腱肉250克、红枣5个、生姜5片。

做法：

材料洗净，红枣去核，牛腱切块焯水；将所有材料放入炖盅，加入适量清水炖煮两小时，食用前调味即可。

功效：

补气养血、养心安神、补肾助阳。

李欣指出，龙眼肉，即桂圆，其味甘、性温，功善补益心脾、养血安神。枸杞子平补阴阳、滋补肝肾、益精。红枣甘温，长于补中益气、养血安神。核桃，味甘、性温，具有补肾固精的作用，是温补命门之要药。佐以辛温的生姜，加强温中助阳的功效。搭配温补的牛腱肉，取其补气血、健脾胃、补虚损的作用。

此汤里的药材、食材熬煮成汤，一起发挥出补气血、养心脾、滋肝肾、补肾助阳的功效，最适合初冬气温骤降时温补暖身，也可用于虚劳精亏、气血不足、血虚萎黄、心神不安、失眠健忘、筋骨酸软等人群的辅助食疗。