各地陆续应初雪北京没动静  老不下雪要护嗓

近日，杭州西湖的雪景美翻了朋友圈。除了杭州，上海等南方城市，12月5日，受这次寒潮影响，郑州、太原、西安、石家庄、济南、天津6个省会级城市已经出现了今冬初雪，均比常年初雪时间偏晚。至此，北方省会级城市中只有北京还没见到雪的身影。

北京今年冬天的第一场雪迟迟没有下，该下雪的季节老不下雪可不是件好事儿，有时候还会影响健康。中国中医科学院培训中心主任张雪亮解释，这是因为，冬天老不下雪，空气质量差，细菌病毒多，加上干燥，自然会导致上呼吸道感染的几率增多，而且这种不舒服还和一般的风寒感冒不是一码事，需要引起重视。

因此，老不下雪更应该保护嗓子。建议每天要多喝水，吃新鲜的水果和蔬菜，嗓子一出现不舒服时，马上用开水泡一些罗汉果、橄榄、胖大海等饮用，防止炎症继续往气管甚至肺脏里面发展。

看看营养师们是r如何护嗓的吧。

润嗓：蜂蜜雪梨膏

国家二级公共营养师张辉：秋梨膏润燥护嗓、滋阴润肺，我喜欢自己做。

准备两斤雪梨或鸭梨，半斤蜂蜜。梨去皮去核后切块，放入锅中加水，熬开后滚30分钟，倒出汁水保存;然后再加水熬10~30分钟，再把汁水倒出保存;这样熬三次就能收浓汁了。将三遍的汁水混合后熬至原来的1/3，加入蜂蜜，熬至挑起后有拉丝现象即可。秋梨膏搁凉后放入冰箱保存。建议每次取一勺，含在嘴里一点点抿下去，也可取两勺冲水喝。秋梨膏中有蜂蜜，糖尿病患者不推荐吃。

清咽：罗汉果煮汤

解放军309医院营养科营养师王晶：罗汉果性凉，是润嗓润肺的佳品。肺热咳嗽引起声音嘶哑、咽痛以及咳嗽，建议喝点罗汉果茶，将罗汉果和薄荷叶或菊花一起泡，润喉利咽。若患有咽炎、喉炎或支气管炎，将罗汉果和梨、川贝、陈皮、百合煮水喝(大约煮20多分钟)。罗汉果富含维生素C、果甙类物质，泡水常饮有美容、降脂的作用。但其性凉，咳痰颜色很清的肺寒咳嗽者不合适喝其茶饮。

祛燥：杏仁炖银耳

中山大学公共卫生学院营养学系副教授冯翔：雪梨和银耳都是白色食物，加入冰糖炖甜汤，雪梨润肺、偏凉，银耳滋补、性平，一个脆爽一个软黏，搭配做甜汤，不但温和，口感也好。

除了这两样食材，我还喜欢加点南杏仁，且炖汤得用炖盅。准备半个雪梨(去皮去核后切成小块)，银耳泡发后摘成小朵，再加4～5颗南杏仁，加入适量冰糖，然后一起放入炖盅里炖1~1.5小时，一盅清润滋补的甜汤就做好了。注意，甜汤一般含糖量较高，糖尿病人不宜吃。



参考资料

①中国气象报社：数说寒潮① 今冬首场寒潮来袭 它的威力有多大？

②健康时报2014年01月13日：老不下雪要护嗓

③健康时报2012年09月06日：好嗓子才有好声音——专家教你巧护嗓