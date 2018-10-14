中国医促会氢分子生物医学分会第五届学术会议暨国际氢医学与生物学大会在京召开

10月13日，中国医疗保健国际交流促进会氢分子生物医学分会第五届学术会议暨国际氢医学与生物学大会在北京召开。国内知名肿瘤治疗专家、广州复大肿瘤医院荣誉总院长徐克成教授深入浅出地解答了氢气治疗癌症的原理及效果等问题。

“癌症治疗的目的是什么？是活下来，而且要活得有质量。”徐克成在报告中介绍，传统的癌症治疗方法都很难达到这一目标，而目前的研究显示，氢气可能通过改造微环境和整个机体，从而发挥对癌细胞的抑制作用。

据了解，1975年，美国科学家在国际权威学术期刊《科学》医学子刊上首次报告了高压氢气可用于治疗癌症。但由于有高压易燃等安全隐患，氢气的医用研究并未受到关注。2007年，日本学者太田成男教授采用氢气治疗动物脑缺血的试验取得成功，认为治疗疾病成功的原因是氢气具有选择性抗氧化作用。此后，氢医学界对人体吸入氢气是否对疾病治疗有所帮助展开了大量研究，而国内外的医学实验和临床研究，均先后证明氢气对许多自由基相关性疾病有治疗作用。

徐克成介绍，氢是理想的抗氧化剂，它具有强大的穿透性，可以非常容易的进入细胞内如细胞核和线粒体等任何部位，而其他许多抗氧化物质难以迅速达到这些部位。但徐克成认为，氢的效应具有个体性，对不同疾病，反应不同，建议从事基础研究的专家进一步研究。

对于氢气治病是否安全的问题，徐克成表示，人的肠道菌群中的厌氧菌代谢产生大量氢气，人体呼出和排出的气体中就含有氢气。潜水医学研究及动物实验都证明，氢气对机体无毒副作用。

据介绍，徐克成曾亲赴新疆、河北、山东、北京、上海、台北随访了从2014至2018年吸氢病人31例，发现氢在这些癌症病人身上产生显著疗效。此外，他还在自己的健康工作室设立了吸氢气体验区，面向大众免费开放。（邓睿）