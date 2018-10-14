受访专家：中国老年学和老年医学学会老年心理专业委员会委员 王一牛

俗话说“人老心不老”，心态年轻的人往往看上去神采奕奕。近日，韩国首尔大学研究人员发现，自我感觉年轻的老人，大脑衰老速度会变慢。

研究人员分析了68名59~84岁老人的核磁共振脑部扫描。结果发现，觉得自己比实际年龄小的老人有着相似的大脑结构特征，即脑中的灰质容量更大。脑部灰质涉及听觉、情感、决策和自我控制，因此，自感年轻的老人记忆力更好，不太可能抑郁，能更积极健康地生活。

中国老年学和老年医学学会老年心理专业委员会委员王一牛表示，心态年轻是保持最佳精神状态、拥有健康心理的法宝。一个人拥有了年轻的心态，就等于在一定程度上拥有了健康的人生观、价值观和生命观，能正确地面对成功与失败、地位与财富、过往与未来，从而乐观、自信地生活。反之，心态老的人易消极悲观、失落低沉，这如同心灵的毒药，给身心带来损害。

日本作家村上春树说过，“人不是慢慢变老的，而是一瞬间变老的”。变老，不是从一条皱纹、一根白发开始的，而是从对自己放弃的那一刻开始。只有对自己不放弃的人，才能活成不怕老、不会老的样子。

王一牛认为，年轻不是一种状态，而是一种心态。心态年轻的老人，不仅拥有良好的人际关系、健康的身体素质，还会有高品质的生活。保持年轻心态，可参照以下做法：

坚持读书和学习。读书可让人心无旁骛，豁达无忧，宁静致远。坚持活到老学到老，任何事情都有自己的见解。

保持好奇心。不安于现状，尝试新鲜事物，学习新的兴趣爱好，丰富生活。

生活有情调。花心思养几盆绿植，动手制作一些小玩意，即使退休了，也积极投入各项活动中，唱歌、摄影、绘画、跳广场舞等。

帮助他人。看起来年轻的人一定品行纯良，有慈悲心和爱心，“赠人玫瑰，手留余香”，多参加志愿者活动，奉献自己的爱心和余热。

坚持运动。适当参加体育活动，和年轻人在一起，活动手指和大脑，做些益智游戏，延缓衰老。

注重日常仪表。老人绝不能懊悔于青春的逝去，认为打扮只属于年轻人。上了年纪也要懂得修饰自己，居家和外出都要穿着大方得体，精神饱满，让自己心灵愉悦。

保持规律作息。中老年人每天要保持7~8小时睡眠，听优美的歌曲，可调节中枢神经系统功能，使人心旷神怡。▲