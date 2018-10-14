国家二级心理咨询师 徐艺樱

北京回龙观医院精神科副主任医师 宋崇升

近几年，媒体对“抑郁症”的报道越来越多，但大多数都与自杀联系在一起，因此不少人把抑郁症等同于自杀。其实这是一种误解。不仅如此，尽管总把抑郁挂在嘴边，很多人对“抑郁症”还有很多错误认识。正因为这些误区的存在，周围的亲朋好友对病患几乎毫不知情，导致被疾病折磨的人错失了被拯救的最佳时间。抑郁症不是心情不好那么简单，以下4点能帮我们更好地认识抑郁症。

情绪低落不等于抑郁症。每个人都会经历情绪低落，比如被老板责备、被父母催婚、被房贷压得喘不过气、为孩子的教育烦恼、与爱人争吵等，都会让心情不好。但这种低落的情绪通常可通过转移注意力来缓解，比如看个喜剧电影、吃一顿大餐、与好友聊聊天等，且负面情绪持续的时间一般不会超过几天。而抑郁症所表现出来的情绪低落对生活、工作等有广泛而深刻的影响，有的人甚至无法正常生活，不能通过转移注意力等方式来解决，且持续的时间会超过两周。

抑郁不代表性格软弱。抑郁症是种实实在在的疾病，就像高血压、心脏病一样。只不过抑郁症缺乏躯体疾病那样的外在表现，因而容易被人误解，甚至将其污名化，认为患抑郁症的人性格软弱、抗压力差、遇到困难想不开。简单来讲，如同缺铁了人就会贫血一样，抑郁症的发病机制是患者脑内某些神经递质失衡、异常，患者由此产生的外在表现就是情绪低落、自卑、精力不济、兴趣和愉快感丧失等。所以，抑郁症有其生物学原因，不一定是性格软弱造成的。

看起来快乐的人也可能抑郁。喜剧明星卓别林、憨豆先生其实都患有抑郁症。很多时候，看上去快乐真的只是“看上去”而已。近日，美国西雅图一名无驾驶飞机资格的男子擅自偷偷开动飞机，后机毁人亡。通过他最后与塔台联络员的谈话，不难看出他当时的情绪相当低落，言语里透着绝望、无助和自责。而事后，不论是他周围的同事还是朋友和家人，都回忆说他是个积极、乐观的人，没有人会想到他用如此极端的方式自杀。就像这名男子一样，有些抑郁症患者很擅长掩饰和压抑自己的抑郁情绪，对外表现为积极、乐观，甚至面带微笑，医学上称之为“微笑型抑郁”。所以，千万不要以一个人平时的表现来判断其精神状态是否良好。因为有些患者非常擅长掩饰、压抑真实的负面情绪，甚至能骗过自己。

和朋友聊天治不了抑郁症。就像上面提到的，一时的情绪低落可以通过和亲朋好友聊天来缓解。但患了抑郁症，和亲友聊天倾诉的作用非常微弱。重度抑郁的患者，在被低落的情绪控制的时候，是没有倾诉欲望的。他们不想见人，不想出门，更不要说主动与他人聊天。轻度抑郁症患者虽然可以向他人倾诉负面感受，却没办法真正听取对方的建议。因为抑郁情绪就像一个金钟罩，多好的建议都可能会被这个罩子隔离在外。所以，如果被确诊为抑郁症，就要听从医生的建议，不论是用药还是药物结合心理治疗，都务必要遵从医嘱。▲