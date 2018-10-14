肌肉训练，晚年更强壮

近日，《美国新闻与世界报道》杂志刊文提示，力量训练能改善体型、增强肌肉，还能降低老人的死亡风险。

美国心脏协会和美国运动医学会建议，老人每周至少进行两次力量训练，有助减缓退行性的肌肉和骨量流失。美国宾夕法尼亚州立大学对3万多名65岁以上老人进行了为期15年的追踪调查，结果显示，每周至少进行两次力量训练的老人死亡率比其他人低46%，这些人患心血管疾病或癌症的可能性也较低。

力量训练能降低糖尿病风险。美国密西西比大学健康与运动科学副教授保罗·罗普仑兹认为，肌肉强壮的人体内有更多胰岛素受体，有助于调节血糖含量。此外，从事肌肉训练还能提高老人的身体平衡性，防止跌倒，有助更顺利地完成日常活动，如照顾孙辈和购物。美国路易斯安那州立大学运动机能学副教授尼尔·约翰森强调，肌肉训练让老人身体更健壮，晚年生活质量更高。

老人开始力量训练前，应先咨询医生，最好请专业人士设计个性化健身方案。练习要循序渐进，慢慢加大负重，同时保证姿势的准确性，并持之以恒。弹力带、自重训练（如卷腹、引体向上等）和一些瑜伽体式都能帮老人完成力量训练的目标。每次训练时间约30分钟，每个动作做8~10次，完成1~3组即可。(赵鹏程 编译)