更年期女性吃豆腐强健骨骼

有研究表明，更年期会使女性体内雌激素水平下降，导致骨细胞被吸收的速度快于产生速度，引起骨质不断流失。女性在绝经后的数年内，骨密度或可减少20%，这使得30%的老年女性面临骨质疏松症风险。近日，美国一项研究发现，豆类食物及豆制品可以壮骨，对更年期前后女性的骨骼起到保护作用。

美国密苏里大学研究人员给实验小鼠喂食28~30周的大豆或玉米饲料。研究人员对它们的骨骼进行对比分析。结果发现，无论是否切除卵巢，食用大豆的小鼠胫骨（位于小腿内侧的骨骼，为小腿骨中的主要承重骨）都长得更加强壮，它们身材健硕，血糖水平也比较稳定。

该研究第一作者、密苏里大学帕米拉·辛顿教授说：“研究结果表明，女性在日常饮食中添加以天然大豆为来源的食物可以增加骨骼强度，尤其推荐更年期前后的妇女朋友多吃豆腐、豆类或喝豆浆，以预防骨质疏松症并改善绝经后的新陈代谢功能。” ▲ （琳 娜）