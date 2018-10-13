千余广场舞爱好者舞动申城，风姿绰约掀起全民健身热潮

2018年10月10日，“金龙鱼1：1：1舞出好比例”2018人民广场舞大赛上海赛区在新普荟商业广场开赛，与此同时，大赛福州、重庆赛区也在火热进行中。本次大赛将通过4天培训、初赛，从100支队伍中选出20支队伍参加第5天的城市决赛，城市决赛选取前三名各1支舞队及17支纪念奖舞队，推送一等奖舞队参加11月在北京居庸关举办的全国总决赛。比赛现场，近百支队伍接受“金龙鱼1:1：1舞出好比例”大赛主题舞蹈进行教学培训。

天团健身特聘导师带领广场舞爱好者培训金龙鱼定制舞蹈

千人进行金龙鱼大赛定制舞蹈培训

千人进行金龙鱼大赛定制舞蹈培训

上海站比赛可用“吴侬软语，风姿绰约”来形容了，上海阿姨身着各式旗袍，尽显江南女子温柔与羞涩。优美的音乐伴随着曼妙的身姿，上海这座前卫开放的城市培育了海派阿姨们独有的气质与韵味。

上海阿姨身着各式旗袍尽显江南女子温柔与羞涩

晚霞走秀舞蹈队表演曲目《江南雨》

除了传统风韵也饱含现代风貌，一支叫东方之星的舞队以一曲别具一格的华尔兹吸引了不少目光。队长赵爱珍曾经是一名幼儿园老师，自编自舞了一支华尔兹曲目，舞队除两名男同志，另外由阿姨反串男伴角色，展示了海派阿姨叔叔开放自由、积极乐观的精神面貌。

东方之星舞蹈队表演曲目《今夜舞起来》

现代国标舞蹈与传统曲目相得益彰

本次大赛是由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油以及天团健身联合主办，同时在火山小视频设立网络独家赛区，秉承“一切为了人民健康，一切为了人民幸福”的同源使命，在极大丰富了百姓业余文化生活的同时，倡导健康生活理念，并借助人民网传播平台及金龙鱼数百万个线下终端，向广大消费者传递健康向上的生活方式和态度。

金龙鱼作为国内食用油行业领先的品牌，始终坚持为中国老百姓提供更优质更安全的粮油产品为己任，坚持向消费者普及健康营养知识，致力于推广健康的生活理念和生活方式。28年来，将“吃得营养”“吃得健康”作为产品初心和核心目标，守护人民健康餐桌。旗舰产品金龙鱼1∶1∶1黄金比例调和油率先引入脂肪酸均衡理念，精选8种植物油，经过科学配比调和而成，深受消费者喜爱。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）