葡萄模样多！一种葡萄一种药

又到吃葡萄的季节了，市面上的葡萄品种繁多，营养师马馨提醒：不同颜色的、不同大小的，它们都有着自己的“个性”。

红葡萄软化血管 红色葡萄含逆转酶，可软化血管，心血管病人宜多吃。另外这种酶还可通过减缓动脉壁上胆固醇的堆积而起保护心脏的作用。这种物质在红葡萄皮里含量最丰富，最好连皮一起吃。

常见品种：红提。

白葡萄滋养肺气 白色葡萄也称水晶葡萄，有一定的补肺气及润皮肤的功效。适合咳嗽、患有呼吸系统疾病、肤色不佳的人食用。

常见品种：新疆马奶葡萄和无核白葡萄。

紫葡萄预防衰老 紫色葡萄富含花青素和类黄酮，这两种物质有抗氧化作用，有对抗和清除人体内的自由基。常吃紫葡萄对延缓衰老、减少皱纹的产生有一定作用。常见品种：巨蜂和玫瑰香。

黑葡萄缓解疲劳 黑葡萄中钾、镁、钙等矿物质的含量高于其它颜色葡萄。可补充人体所需矿物质，有助对抗疲劳。

常见品种：黑提。

选对了葡萄，还要知道这些吃葡萄的技巧——

葡萄的白霜是好东西

食品工程硕士王国林：新鲜葡萄表面都会有一层薄薄的白霜，很多人误以为是农药残留物，其实这层白霜是好东西。一般，只要是分布均匀、未覆盖葡萄表皮本身颜色的白霜都可认为是葡萄本身分泌的糖醇类物质，也被称为果粉，对人体完全无害，是葡萄的“保护神”。由于糖醇类不溶于水，它可避免葡萄表面吸附水分形成湿润的环境，从而导致病菌滋生和侵染，也可防止葡萄采摘后失水速度过快而皱缩。另外,白霜中富含的葡萄酒酵母还可防止制作葡萄酒过程中受到微生物污染。所以，挑选葡萄时，不要故意避开有白霜的葡萄，有时候白霜的多少可以作为衡量葡萄质量的一个重要指标。

吃葡萄别嚼葡萄籽了

食品营养与工程硕士李然：总有人吃葡萄舍不得吐葡萄籽，甚至连葡萄皮都吃，认为这样才能充分吸收葡萄的营养精华，发挥葡萄的抗氧化作用。

没错，葡萄籽虽然很小，却含有大量生物活性物质，譬如维生素E、类黄酮及低聚原花青素复合物等，但艰难的将葡萄皮或籽嚼烂咽下，不仅会破坏了葡萄本身带来的美味，瞬间嘴中苦涩难忍、舌头发麻，甚至损伤消化道。还有一个不忍直视的结果：其中的抗氧化成分根本无法在我们的消化道内吸收，大部分都穿肠而过，被浪费了。原来，葡萄籽和皮中所含的白藜芦醇也好，聚合型原花青素也好，它们在水中很难溶解，而是易溶于甲醇、乙醇等有机溶剂。所以，常用乙醇和水的混合物来提取这些成分，譬如葡萄酒或一些保健食品等。

另外，有关葡萄籽的一些健康功效也不确定。许多关于葡萄籽提取物的抗氧化剂研究发现，其对降低胆固醇、保护血管有一定作用，不过这些实验太初步。而在一些体外细胞实验中，葡萄籽提取物对某些种类的癌细胞也有抑制作用，但这跟我们实际摄入及对人体影响还有非常远的距离。



