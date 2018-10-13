秋季避免“水果病”应学会限量吃

秋天是丰收的季节，各类时令水果也是数不胜数。然而，如果不了解自己的体质和水果的属性，进食不当，也会得“水果病”。“水果病”的主要原因在于大家不了解水果的属性而盲目进食，且通常是在一次性进食过多的情况下发生的。比如内热的人吃多了桃子，会容易上火、便秘等。那么，如何避免“水果病”，让水果起到抵抗秋燥、滋养身体的作用呢?

鲜枣在秋季的时候比较有代表性的水果就是枣。鲜枣的维生素C的含量居水果之首，是猕猴桃的10倍、苹果的近百倍，被誉为“百果王”。鲜枣营养价值高，但一次最好别超过20枚，吃得过量会刺激胃酸分泌过多、腹胀，有损消化功能，引起消化道疾病。

柿子俗话说，“七月小枣八月梨，九月柿子红了皮”。柿子能养肺胃、清热去燥、健脾，加上其营养丰富，除了锌和铜的含量不及苹果外，其他成分均优于苹果，故在金秋时节又有“每日一苹果，不如每日一柿子”的说法。但需要注意的是，空腹慎吃柿子，在饭后吃更适宜。空腹吃柿子会妨碍人体对食物中铁质的吸收，所以贫血患者应少吃为好。

柑橘柑橘类水果中所含有的人体保健物质，目前已分离出30余种，其中主要有类黄酮、香豆素、类胡萝卜素等等。如果一次吃得过多，柑橘内大量的胡萝卜素，入血后转化为维生素A，积蓄在体内会使皮肤泛黄，继而出现恶心、呕吐、食欲不振、全身乏力等综合症状，所以柑橘不宜一次吃得太多。

苹果秋季的苹果鲜甜多汁。苹果是一种低热量食物，每100克只产生60千卡热量。苹果中营养成分可溶性大，易被人体吸收，故有“活水”之称。苹果果汁可止泻，空腹吃可治便秘，饭后吃能助消化。但是，苹果富含糖类和钾盐，因此摄入过多不利于心、肾保健。 (伊羽雪)