专家推荐！十月份的8种应季蔬果别错过！

金秋十月别只顾着大吃大喝，专家推荐的这8种应季蔬果别错过!

“三芋”所含淀粉品质最好

据华中农业大学、湖北省农业科学院万正煌教授介绍，现在这个时候的“芋”类蔬菜含有的淀粉品质最好，维生素和矿物质含量也最丰富。

菊芋：调节血糖，缓解头晕

菊芋俗名洋姜，又叫菊姜、鬼子姜。菊芋中含有一种与胰岛素结构非常近似的物质，有助于降低血糖。同时，当人们出现低血糖头晕时，含一块菊芋在嘴里，能够马上得到缓解。

在吃法上，生食熟食都各有风味，制成酱菜或洋姜脯，则味道更佳。

魔芋：防动脉硬化，提高免疫力

魔芋含有大量的维生素、植物纤维及一定量的黏液蛋白，具有预防动脉硬化和防治心脑血管疾病的作用。吃魔芋还能提高机体免疫力，所含的甘露糖酐和优良膳食纤维有防癌作用，并且能防止便秘和减少肠道对脂肪的吸收。

魔芋可做成各种菜式，如凉拌魔芋芹菜、炒魔芋豌豆、魔芋鸡蛋汤等。但是，魔芋生食有毒，必须煎煮5分钟左右即可食用，每次食量不宜过多。

芋头：洁齿防龋，防治癌症

芋头是一种很好的碱性食物，它所含的元素中，氟的含量较丰富，具有洁齿防龋、保护牙齿的作用。芋头中有一种天然的多糖类高分子植物胶体，有很好的止泻作用，并能增强人体的免疫功能。

中医认为，芋头有益胃宽肠、通便解毒、补益肝肾等功用。因此，芋头可作为防治癌瘤的常用药膳主食，对乳腺癌、甲状腺癌、恶性淋巴瘤等患者有辅助食疗功效。

芋头既可作为主食蒸熟蘸糖食用，又可以做成芋头牛奶羹、香芋卷等。但要注意芋头一定要烹熟，否则其中的黏液会刺激咽喉，而且不要一次吃得太多。

“五鲜”最是物美价廉

国家高级营养师赵英敏推荐五样既能补充营养，又非常好消化的养人食物。更重要的是，这些食物都是物美价廉，随处都可以吃到。

番茄

秋天的番茄成熟度最好，番茄红素也是最为丰富的，也基本不需要加催熟剂。秋天也很容易晒伤与晒黑，而番茄红素则是抗氧化剂，可清除紫外线产生的自由基。你无须像涂防晒霜那样将番茄红素涂于皮肤上，它在人体中起作用，无论你走到哪儿，它都可以保护你，且不仅在阳光下。番茄红素属于是脂溶性维生素，所以更亲于油脂，加油炒吃，做番茄汤等吸收会更好。

菠菜

秋天的菠菜接受的日照更充分，其中所含的叶黄素、叶绿素等营养素就越为丰富。所以秋天的菠菜颜色更绿，看起来更厚实。秋季不仅要注意皮肤的干燥，更要注意眼睛疲劳和衰老。菠菜是维生素B2和β-胡萝卜素的好来源。维生素B2充足的时候，眼睛便不容易布满血丝;而β-胡萝卜素呢，可以在体内转变成维生素A，预防使用电脑之后眼睛干涩等“干眼病”症状。

莲藕

秋季是莲藕丰收的时节，也是莲藕的口感和营养最好的时候。鲜藕除了含有大量的碳水化合物，蛋白质和各种维生素及矿物质的含量也很丰富。

生藕性寒，有清热除烦之功，特别适合因血热而长痘痘的人食用。煮熟后其性由凉变温，有养胃滋阴、健脾、益气养血、止泻的功效，是一种很好的食补佳品，特别适合因脾胃虚弱、气血不足而表现为肌肤干燥、面色无华的人。藕段之间的藕节更是一味良药，具有健脾开胃、养血、止血的作用，还能帮助改善气色。

蜂蜜

秋天有大量的新鲜蜂蜜上市，可供选择的花蜜也很多。秋天气候干燥，新鲜的蜂蜜正有很好的润燥作用。蜂蜜的营养特别丰富，主要成分是葡萄糖和果糖，两者的含量达70%，还含有氨基酸、维生素A、维生素C、维生素D及铁、钙、等。另外蜂蜜是食物含酶最多的一种，可有效地帮助人体消化、吸收。

鲜枣

秋天的鲜枣完全成熟了，鲜枣甜度最佳，所以此时是一年当中最佳的吃枣季节。鲜枣富含让肤色红润的铁，还含有非常多的维生素C，是苹果含量的70倍，橘子的16倍，猕猴桃的8倍。鲜枣中的维生素C是对抗自由基、对抗衰老的最好武器，可以还原黑色素及抑制黑色素产生、淡化斑点及色素沉着，还可以改善皮肤色泽。