胃不是气球！不会被撑大饿小

(解放军总医院消化内科 刘 冰)很多人都认为我们的胃就像一个劣质气球，经常往大了吹，就会越来越松;而如果总是不去吹它，橡胶会老化，胃也会渐渐萎缩。

其实，我们的胃是由肌肉构成的一个房子，而且是好几层肌肉。胃在完全空虚时略呈管状，容量约为50mL，在高度充盈时呈球囊状，容量可达2L。不管是经常吃撑或者饥饿，都不存在将胃容量撑大或者缩小的问题，因为胃的形态根据有没有食物，有多少食物，本来就是不同的，我们的胃具有非常良好的伸缩能力。

胃从上到下分幽门部、胃窦部、胃体部、贲门部、胃底部，但其实我们进食时，即使吃再多的食物，大多也只是局限在胃窦部和胃体下部，其他部分是没有食物的，主要起到缓解压力的作用。

当我们进食的时候，胃会出现容受性舒张，就是胃的容积变大，为容纳食物做好准备，同时胃内腺体分泌增加，排空延迟，蠕动增强，为的就是让食物在胃内充分和胃液混合，将食物形成食糜，一定程度上消化蛋白质，为下一步在肠道的吸收做好准备。当食物排空后，胃又恢复了原来的形态，胃壁内的肌间神经丛不断的发放基础性的电冲动，维持胃处于一个轻微收缩的状态。

即使无论吃撑或者饥饿，胃容量既不会被撑大，也不会饿到萎缩。但这并不意味着我们可以放任自己的饮食，想吃就吃，想饿就饿。长期吃撑或饥饿对于胃黏膜和胃的功能是有明确影响的。

我们的胃分泌胃酸和胃蛋白酶原的一个主要刺激就是食物，长期饥饿，缺乏食物的刺激，会导致胃酸分泌不足，影响消化，同时黏膜腺体因失用可能萎缩，注意这里是黏膜腺体的萎缩，而不是胃本身的萎缩。