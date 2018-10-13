全球首家“恶心食品博物馆”月底开幕 展品包括臭豆腐

据欧联网援引意大利欧联通讯社报道，位于瑞典的全球首家“恶心食品博物馆”将于10月底正式对公众开放。届时博物馆将展出来自世界各地的近百种“恶心食品”，其中包括中国的皮蛋和臭豆腐。

据报道，10月29日，全球首家“恶心食品博物馆”将在瑞典马尔默开幕。开幕式当天，博物馆向参观者展出大约80余种来自世界各地最具“争议性”的美食，其中包括中国的皮蛋、臭豆腐等食品。

为了让参展食品保有原有气味，展品将全部存放在医用玻璃烧瓶中展出，超过半数展品将每天进行更换。

博物馆馆长塞缪尔·韦斯特表示，博物馆之所以冠名为“恶心食品博物馆”，其用意并非以奇葩食物来“恶心”观众，而是想通过不同地域的饮食文化，引发人们对不同民族、不同地域文化差异的思考，增进对不同民族文化的了解、尊重和认知。

据悉，“恶心食品博物馆”从10月29日开始将向公众开放3个月时间，门票价格为185瑞典克朗，儿童免票。门票外观并非传统纸质卡片，而是印有“恶心食品博物馆”标志的呕吐袋。(吴鸿)