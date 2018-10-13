热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

全球首家“恶心食品博物馆”月底开幕 展品包括臭豆腐

吴鸿

2018年10月13日08:31 来源：中国新闻网

据欧联网援引意大利欧联通讯社报道，位于瑞典的全球首家“恶心食品博物馆”将于10月底正式对公众开放。届时博物馆将展出来自世界各地的近百种“恶心食品”，其中包括中国的皮蛋和臭豆腐。

据报道，10月29日，全球首家“恶心食品博物馆”将在瑞典马尔默开幕。开幕式当天，博物馆向参观者展出大约80余种来自世界各地最具“争议性”的美食，其中包括中国的皮蛋、臭豆腐等食品。

为了让参展食品保有原有气味，展品将全部存放在医用玻璃烧瓶中展出，超过半数展品将每天进行更换。

博物馆馆长塞缪尔·韦斯特表示，博物馆之所以冠名为“恶心食品博物馆”，其用意并非以奇葩食物来“恶心”观众，而是想通过不同地域的饮食文化，引发人们对不同民族、不同地域文化差异的思考，增进对不同民族文化的了解、尊重和认知。

据悉，“恶心食品博物馆”从10月29日开始将向公众开放3个月时间，门票价格为185瑞典克朗，儿童免票。门票外观并非传统纸质卡片，而是印有“恶心食品博物馆”标志的呕吐袋。(吴鸿)

(责编：马晓慧、许晓华)


推荐阅读

常练三动作，腿不老！床上玩手机五条须谨记   人上了岁数，下肢老化会带来很多麻烦，如容易跌倒、行动吃力等。日本体育教练员中野修一推荐了三个动作，在家可轻松练习，能在一定程度上延缓下肢衰老。【详细】

为什么秋季易引发伤感？三招走出"悲秋"情绪   “自古逢秋悲寂寥”，秋季的肃杀、悲凉之气总让一代代文人墨客在这个季节，抒发着更多的悲欢离合，悲秋也由此而来。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn