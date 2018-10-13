抗癌药专项谈判注重“成果转化”

10月11日，国家医疗保障局召开成立以来首场政策吹风会，介绍了抗癌药医保准入专项谈判基本情况。国家医疗保障局医疗组牵头人熊先军在会上说，本次抗癌药医保准入专项谈判工作是按照国务院相关工作要求开展的，谈判坚持以人民为中心的发展理念，坚持临床价值导向和鼓励创新，坚持基本保障，坚持专家评审机制，坚持公平、公正、公开，充分发挥基本医疗保险集团购买功能，明显提高了医保用药保障水平，降低了患者用药负担，控制了医保基金支出。

■给癌症患者带来实在好处

10月10日清晨，一则来自国家医疗保障局的通知被挂到了中国政府网上，给许多忍受病痛折磨、家庭支出煎熬的患者带来了希望。这则通知明确，经过艰苦的谈判之后，17种抗癌药被纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围，同时要实现对未完成医保整合地区的新农合患者的覆盖。

“患者的减负不仅仅通过降价，更主要的是通过医保报销来实现。”此前，在国家医疗保障局的一次内部沟通中，该局相关人士表示，国家医保局开展抗癌药进入国家医保目录的谈判，本质上是以医保报销带来的销量增加作为筹码，推动抗癌药降价。假设抗癌药价格此前为100元，全部由患者自付，进入医保目录后价格降为90元，但是90元中由医保报销65%，则患者仅仅支付31.5元。所以通过谈判虽然价格仅降低10%，但是患者负担却显著降低了68.5%。

今年4月，国家卫生健康委员会相关人士曾在新闻发布会上表示，截至2018年4月18日，前两批国家谈判的17种抗癌药品因降价节约资金41.7亿元，加上纳入医保目录后报销的部分，共为患者减轻药费负担62.4亿元。

■实现“三赢”的目标

熊先军介绍，今年6月，按照国务院常务会议“督促抗癌药加快降价”的要求，国家医保局会同人力资源和社会保障部、国家卫生健康委员会、财政部启动了抗癌药医保准入专项谈判工作。谈判工作借鉴了原国家卫生计生委、人社部组织的国家药品谈判工作经验，并进一步完善工作机制、优化工作流程、缩短工作周期，但谈判难度很大，“比如今年的谈判药品多为近两年上市的新药，普遍专利期更长，且价格与周边国家或地区相比相差不大”。

“谈判启动时，我们对谈判难度有充分的认识，通过完善评估方法、加强与企业沟通、合理引导预期等，有力推动了谈判的成功。”熊先军表示，此前国家医保谈判药品落地情况较为理想，药品销量普遍有较大增长，谈判企业愿意用较低的价格换取更多的销量。各企业都非常珍惜本次谈判机会，很多跨国公司的全球负责人不顾时差，与前方谈判代表密切沟通，了解谈判情况。这些因素也促成了此次谈判工作能够成功。

据了解，在谈判过程中，国家医疗保障局抽取了全国权威的药学、药物经济学、医学统计、医保管理等领域的专家，分为两个完全独立的评估专家组，分别从药物经济学和医保基金承受能力两个方面开展评估测算。其中，药物经济学评估组主要从药品的经济性、临床价值、国际国内价格比较、同类药品参比等角度进行分析，运用药物经济学的方法提出建议支付标准；医保基金测算组主要以从医保运行数据库中提取的相关药品使用情况和费用信息为基础，通过大数据分析和数学精算的方法测算谈判药品纳入目录后对基金的影响，从而提出建议支付标准。工作组综合两组专家评估结果，按事先既定的规则确定医保预期支付标准。

熊先军表示，从谈判过程和结果来看，成功率和价格降幅符合预期，绝大多数企业表示非常认可，实现了参保人、企业、医保“三赢”的目标。

■明确政策确保患者买得到

抗癌药医保准入专项谈判成功，只是第一步，能够被确有需要的医保患者“吃进嘴里”才是最终目的。在谈判结果公布后，国家医疗保障局要求，各省（区、市）药品集中采购机构要在2018年10月底前将谈判药品按支付标准在省级药品集中采购平台上公开挂网；医保经办部门要及时更新信息系统，确保11月底前开始执行。

在谈判成功的喜悦背后，社会上也存在担忧的声音。此前，有患者反映“进了医保的抗癌药，却进不了医院”，也有一些医疗界人士表示“在医药费用增长额度、医保支付总控与药占比指标的约束下，医疗机构或许没有足够正向的动力采购此类药物”。将谈判成果转化为患者的福利，还需要有更明确的政策保障。

“在这个过程中，我们将协调配合有关部门加强对医生用药的指导，保障抗癌药的采购和合理使用，确保药品进得了医院、患者可以买到。”熊先军表示，为防止抗癌药纳入医保后断供问题出现，在与企业签订的协议中已经明确要求必须在全国范围内保障供应。“从企业的角度看，好不容易通过谈判纳入医保，下一步最应该做的是加大供应，争取更大的市场份额。”

据介绍，为确保抗癌药能实现医保支付，国家医疗保障局采取了一系列配套措施，如部署打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动，下一步将开展的国家组织集中招采试点等，挤压医保基金支付领域的水分，给抗癌药临床合理使用腾出资源和空间。