兰州精简15项医疗保险服务业务流程

记者从兰州市医疗保险服务中心了解到，兰州近期精简15项医疗保险服务业务流程，涉及工伤、生育、职工保险、异地就医等多类内容，推动为民办事服务水平升级。

兰州市医疗保险服务中心副主任惠学科介绍，此次精简医疗保险服务业务流程共计15项，其中取消相关证明材料的业务流程10项，精简审核认证环节的业务流程4项，修订相关政策的业务流程１项，涉及工伤、生育、职工保险、异地就医等内容。

具体包括：取消工伤就医审核、女职工异地生育、转外就医住院费用审批结算、出差探亲人员住院费用结算、异地安置人员手工结算等业务流程中的单位介绍信、关系证明、无经济收入来源证明、就诊医疗机构等级证明等证明材料。医保卡启用盖章审核工作取消社保卡审核环节。工伤保险定期待遇领取资格年度认证工作取消集中、现场认证方式，全面采用网络认证，让群众少跑腿。同时，取消长期门诊门槛费，将长期门诊月度支付改为年度支付。

“此次工作依据医保服务工作实际，围绕群众办事难、慢、繁的办理事项，对办理事项业务流程进行梳理精简。”惠学科说，下一步将按照“成熟一批、精简一批、公布一批”的思路，继续深化“放管服”改革工作。（胡伟杰、王朋）