天气转凉脑梗高发 发病后6小时最关键

天气转凉脑梗高发 但半数患者错过最佳抢救时间

突发脑梗后6小时最关键

武汉晚报讯 (记者刘璇 通讯员童天玄 李艳芳)中午艳阳高照，早晚寒风嗖嗖，如此温差天气正是脑梗高发期。11日，记者打听了一圈发现，近10天武汉各大医院神经内科的脑梗患者激增两成。

10月1日到10日，武汉市第一医院共接诊急性脑梗病人43名，最多一天是10月3日，接诊了10名病人。而这些病人只有一半在6小时“黄金时间窗”内被送达医院接受了静脉溶栓治疗。

10月3日7时，86岁的夏爷爷刚晨练回家，突然半边身体麻木无力，一脚踩空摔倒在洗手间。随后到家的女儿赶紧将他送到武汉市第一医院急诊科。医院当即启动绿色通道，完成一系列检查并及时进行静脉溶栓，整个过程只用了29分钟。由于治疗及时，当晚夏爷爷的肢体就恢复了活动。

对脑卒中患者来说，时间就是大脑。神经内科急诊医生丁君指出，想要抢时间，家属要学会识别脑梗症状，第一时间拨打120，比给子女打电话更重要。溶栓或取栓的时间越早，留下后遗症的可能就越小。拨打120的时候要说明是中风，以便急诊室做好抢救准备。在等待120过程中，让患者平躺，头侧转，不要喝水吃东西，千万不要随便给患者喂服药物，以免加重病情甚至窒息。

如何快速辨别脑中风？大家可以谨记“1-2-0口诀”：1代表“看1张脸是否对称，有无口角歪斜”，2代表“查2只手臂是否有单侧无力，不能抬举”，0代表“0(聆)听讲话是否清晰或表达困难”。丁君提醒，往后走天气一天比一天凉，有高血压、高血脂症、糖尿病、心脏病以及家族病史的老人尤其要当心心脑血管意外。