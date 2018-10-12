哈尔滨啤酒、盘锦大米、安吉尔饮用纯净水缺斤短两 40批次商品计量不合格！

人民网北京10月12日电 你知道吗？缺斤短两不仅是散装称重商品才有的猫腻，袋装米、包装饮用水、啤酒、纸抽等定量包装商品也可能存在。记者从辽宁省质量技术监督局官网获悉，今日，辽宁省质量技术监督局通报了2018年定量包装商品计量监督检查的情况。

辽宁省质监局结合社会公开征集覆盖率较高和历年抽查合格率较低的商品，确定面粉、食用油、方便面、小食品、调味品、熟食制品、冷冻食品、乳制品、饮料、包装饮用水、啤酒、冲饮类食品、纸抽、化妆品、水泥、油漆共16类商品为2018年定量包装监督检查商品，共随机抽查企业125家，抽检样品350批次，合格310批次，不合格40批次，总合格率为88.6%。

定量包装不合格商品包括哈尔滨啤酒（金小麦）、盘锦大米、安吉尔饮用纯净水、丹京牌海鲜蛤肉、闾神弱碱性天然矿泉水、信源矿泉水、化石戈小米、依仑小蜜蜂葡萄、千世和大连汽水、大柱虾油等。

通报称，根据检查情况，辽宁省质监局责成相关市局按照《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》《定量包装商品计量监督管理办法》《商品量计量违法行为处罚规定》等法律法规和有关规定，对存在问题的28家企业开展了后处理。相关市局积极组织开展后处理工作，约谈企业17家，下达责令改正28家，罚款3家。