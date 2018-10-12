奇正疼痛月科普公益行在京启动

10月11日，世界镇痛日来临之际，由中国健康科普联盟、中华医学会疼痛分会指导，西藏奇正藏药股份有限公司承办的大型公益活动“骨骼肌与关节疼痛病规范化管理科普公益行”启动会在京举行。

本次公益活动的主题为“健康中国，科普助力”。中国健康科普联盟主席、北京朝阳医院主任医师郭树彬，中华医学会疼痛学会分主委、北京天坛医院主任医师刘延青等行业专家，甘肃德生堂医药集团常务副总白燕平、西藏奇正藏药股份有限公司副总裁李军等医药企业代表出席活动，并围绕中老年人慢性疼痛现状和疼痛规范化管理解决方案展开了深入讨论。

在启动仪式上，西藏奇正藏药股份有限公司副总裁李军发表致辞。李军提出，疼痛不仅是一个世界范畴的医学问题，也逐渐成为最受中国社会关注的健康问题之一。据了解，我国每年有超过两千万的成人遭受20天以上的疼痛，由疼痛所导致的一系列生理及心理的问题对患者造成了不可估量的创伤，因此加快疼痛规范化管理势在必行。

北京天坛医院主任医师、中华医学会疼痛学会分主委刘延青表示，疼痛是一种无形的威胁，时时伴随着我们的生活。根据全球疼痛指数（GPI）调研的结果，全球有高达67%的人因为肌肉、肌腱、韧带和关节的疼痛在生理和精神上遭受折磨，生活质量因为疼痛而受到巨大影响，专业医护人员有责任积极投入到疼痛管理健康科普工作中。

正是基于这一目的，在中国健康科普联盟指导下，奇正藏药联合众多行业专家，共同启动了2018奇正疼痛月科普公益行活动。本次公益活动将走进北京、广州、上海、重庆、苏州、深圳等15个城市，邀请在行业内具有极高声望的专家学者开展义诊和科普讲座，与15城的市民面对面沟通。同时，活动通过专家传播正确的骨骼肌肉疼痛病症防治专业知识，引导大众树立院外正确防治慢性疼痛的意识，提高社会大众的生活质量，达到“健康中国、你我同行”的目的。

2018年，中国健康科普联盟将目光聚焦于骨骼肌肉疼痛，组织邀请中华医学会疼痛学主任刘延青主任等相关专家，针对常见的14种骨骼肌肉疼痛编写了《骨骼肌与关节疼痛病规范化管理手册》，同时联合西藏奇正藏药股份有限公司启动“2018奇正疼痛月科普公益行”。活动旨在提高全社会、全医疗行业对疼痛管理的认识。奇正藏药此次携手“2018奇正疼痛月科普公益行”，将通过联合行业专家、医院、连锁药店和媒体平台，用公益科普教育的方式向大众宣传疼痛规范化管理，引导公众树立正确的疼痛防治理念，助力实现“健康中国2030”。

“2018奇正疼痛月科普公益行”启动仪式

（晓讯）