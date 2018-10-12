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血糖监测注意“315”

蔡松

2018年10月12日09:53 来源：北京日报

糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。长期存在的高血糖会导致人体各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害和功能障碍。为给饮食、运动及治疗方案的调整提供依据和指导，糖尿病患者应养成用“315”检测法测血糖的好习惯。

简单说，使用口服药的糖尿病患者应每周监测两次至三次血糖（空腹或餐后血糖），在医院复诊前一天内连续监测5点血糖谱（空腹及三餐后两小时血糖和睡前血糖）。因此，“315”监测法中的“3”是指每周监测3次血糖，包括空腹和两次餐后血糖；“1”是代表每月复诊1次；“5”是代表一天测5次血糖，即空腹一次、三餐后两小时血糖、睡前10点血糖。这种监测法基本能体现糖尿病患者一个月的血糖全貌。此外，血糖控制非常差或病情危重者则须每天监测血糖5次至7次，包括三餐前血糖/餐后两小时血糖和睡前血糖，直到血糖得到控制。

（作者：北京市隆福医院心内科主任）

(责编：许晓华、许心怡)


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