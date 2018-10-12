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美容品中化学成分或影响雌激素水平

黄敏

2018年10月12日09:53 来源：北京日报

　　美国乔治·梅森大学的一项研究显示，护肤品、化妆品中所含的多种化学成分可能扰乱性激素水平，从而关联乳腺癌、心血管等疾病风险。

　　研究涉及143名18岁至44岁女性，她们都不是慢性疾病患者，也不服用避孕药物。研究人员采集每名研究对象的3至5份尿液样本，检测所含美容品常见成分双酚A、对羟基苯甲酸酯、氯酚类和二苯甲酮类的浓度。研究人员还采集了研究对象的血液样本，检测雌激素、黄体酮、促卵泡激素等激素水平。

　　研究人员在由美国《国际环境》月刊刊载的报告中写道，检测多种化学成分可以更接近人们接触到的真实环境。结果显示，长期接触这些化学成分，哪怕只是低浓度，也可能影响性激素水平。研究项目牵头人安娜·波拉克称：“我们从这项研究中获取的信息是，应该当心日常使用的美容品和个人护理产品。”了解哪些化学成分会影响激素水平对公共健康，尤其是女性健康有重要意义。先前研究显示，激素水平变化关联多种不利健康的结果，包括乳腺癌、不孕不育和心血管疾病。

(责编：许晓华、许心怡)


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