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黑巧克力含VD 有助强健骨骼

2018年10月12日09:53 来源：北京日报

　　德国研究人员发现，黑巧克力等含可可的食品是维生素D的来源之一，有助强健骨骼。

　　维生素D对人体健康有重要作用。它是固醇类衍生物，具有抗佝偻病作用，又称抗佝偻病维生素。维生素D家族中最重要的两个成员是维生素D2（麦角钙化醇）和维生素D3（胆钙化醇)。维生素D3由人体皮肤受日晒而生成，人体所需维生素D的90%来源于这一途径，其余10%从多脂鱼、鸡肉和鸡蛋等食物中摄取。马丁·路德大学研究人员主导的研究小组发现，可可类食品含有维生素D2，只是不同食品中这一营养成分含量不同，黑巧克力中维生素D2含量较高，白巧克力中较少。

　　研究论文由美国《食品化学》半月刊刊载。论文作者之一、马丁·路德大学营养学教授加布丽埃尔·施坦格尔说：“许多人缺乏维生素D，尤其是在冬季阳光不充足的几个月里。”不过，她不建议以大量食用巧克力的方式来补充维生素D，“因为你可能得食用大量巧克力，才可以满足对维生素D2的需求，那样非常不健康，因为巧克力含有高糖、高脂。”

(责编：许晓华、许心怡)


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