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寒露遇上高血压日 中医专家给您开良方

2018年10月12日09:46 来源：中国中医药报

　　今年的10月8日是农历24节气中的“寒露”，也是第21个全国高血压日。农谚道：“吃了寒露饭，单衣汉少见。”专家提醒广大读者朋友，尤其是高血压患者一定要注意防寒保健，以防疾病缠身。

　　夜凉勿憋尿 卧室备“夜壶”

　　寒露节气不少人为了防止口干，晚上睡觉前会喝不少水。但是这样一来，夜尿的频率就会增加。一些人即便是夜里或者凌晨感觉到了尿意，由于嫌起床较冷，常常下意识地憋尿继续睡，这是非常不健康的坏习惯。

　　南京市中西医结合医院心内科主任钱春发介绍说，高血压患者憋尿后，可能会引起生理和心理的双重紧张，使得交感神经变兴奋，从而血压升高、心跳加快、心肌耗氧量增加，甚至引起心肌梗死，严重的还会导致猝死。高血压患者如果在长时间憋尿后，也不宜突然用力排尿，这样会使迷走神经变得兴奋，诱发排尿性晕厥。

　　南京市中西医结合医院泌尿外科主任陈卓介绍说，即便是对于正常人来说，憋尿也对身体有伤害，甚至还会引发尿路感染、膀胱损伤、前列腺炎等多种疾病。

　　如果不习惯半夜起床到卫生间小便，不妨在卧室放个“夜壶”，类似于医院一些行动不便的住院患者用的小便器。夜壶是我国历代老年人常用的传统器皿，以前惯用陶瓷，现在常用塑料，轻便、安全，一般放在床下。

　　秋冻勿盲目 热水多泡脚

　　寒露节气，气温渐凉。养生保健经验里有“春捂秋冻”的说法，但是，南京市中西医结合医院心内科主任钱春发提醒广大读者朋友，高血压等患者受冷空气刺激易发生血管痉挛，造成血流量进一步减少，可能会诱发心脑血管疾病，因此不适合秋冻。

　　常言道：“寒露脚不露。”南京市中西医结合医院治未病中心副主任中医师夏公旭介绍说，寒露节气前后要注重足部的保暖，凉鞋基本可以收起来了，以防“寒从足生”。由于两脚离心脏最远，血液供应较少，又因为脚部的脂肪层较薄，特别容易受到寒冷的刺激。脚部受凉，特别容易引起上呼吸道黏膜毛细血管收缩，导致人抵抗力下降。呼吸道对冷空气刺激极为敏感，骤然降温使呼吸器官抵抗力下降，病邪就会乘虚而入。轻则引起外感咳嗽，重则可使气管炎、哮喘等呼吸系统疾病发作。

　　寒露时节如果条件允许，最好常用热水泡脚。用热水泡脚既可预防呼吸道感染性疾病，还能使血管扩张、血流加快，改善脚部皮肤和组织营养，减少下肢酸痛的发生，使人精力充沛。

　　辛辣食物勿多吃 山药、萝卜能健脾

　　夏公旭介绍说，寒露节气，虽然气候变凉，但是不宜多吃辛辣刺激的食物，尤其是对于高血压患者更是要注意清淡饮食，不妨吃点山药、萝卜等“根”菜。

　　山药中的B族维生素的含量是大米的数倍，矿物质中钾含量丰富。此外，山药易产生饱腹感，有利于控制食量，对于肥胖的高血压患者比较适宜食用。

　　莲藕中含有黏液蛋白和膳食纤维，能与人体内胆酸盐，食物中的胆固醇及甘油三酯结合，使其从粪便中排出，从而减少脂类的吸收。莲藕散发出一种独特清香，还含有鞣质，有一定健脾止泻作用，能增进食欲，促进消化，开胃，有益于胃纳不佳、食欲不振者恢复健康。

　　柿子好吃勿多食 空腹食用最不宜

　　民谚有“立秋核桃白露梨，寒露柿子红了皮。”夏公旭介绍说，柿子营养价值很高，含有丰富的蔗糖、葡萄糖、果糖、蛋白质、胡萝卜素、维生素C等营养物质。所含维生素和糖分比一般水果高1～2倍左右，一般一天最好不要食用超过一个。柿子有清热去燥、润肺化痰、软坚、止渴生津、健脾、治痢、止血等功能，柿子富含果胶，它是一种水溶性的膳食纤维，有良好的润肠通便作用，对于纠正便秘，保持肠道正常菌群生长等有很好的作用。它还可以缓解干咳、喉痛、高血压等症。所以，柿子是慢性支气管炎、高血压病、动脉硬化等患者的天然保健食品。

　　夏公旭特别提醒，虽然柿子有养生保健的作用，但是也不宜多吃。中医认为以下三类人群不宜吃柿子：风寒咳嗽的人不适合吃柿子；寒性腹泻的人不适合吃柿子；脾胃虚寒、寒性腹痛和呕吐患者不适合吃柿子。此外，还需要提醒大家注意的是：柿子不要空腹吃，一次不要吃太多，吃柿子后不要再吃酸性食物，柿子不熟不可以吃；柿子含有大量的柿胶酚、可溶性收敛剂、果胶等，这些成分在胃中酸性环境下会凝成不溶性硬块，成为“胃柿石症”，所以不要多吃。柿子的鞣酸成分可与铁质结合，影响铁剂补血药的吸收和利用。药理研究发现，新鲜柿含碘量高，甲亢等患者最好不要吃。（杨璞）

(责编：许晓华、许心怡)


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