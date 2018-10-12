中药汁是不是越浓越好？

在煎药时，有人认为中药汤剂煎煮得越浓就会有更好的效果。其实，这是认识上的一个误区，中药汤剂浓度高，不见得效果就好。

汤剂在中药典籍中有“汤者，荡也，去大病用之”的记载。这是指汤剂有洗涤、冲杀的作用，对于阴阳明显失调或病程较长的的病证最为适宜。如何煎好中药汤剂，历代医家都很重视。如徐灵胎在《医学源流论》中说：“煎药之法，最宜深讲，药之效不效，全在乎此。”因此，正确地煎煮汤药对祛病疗疾、充分发挥药效至关重要。

中药煎煮是中药饮片中的有效成分不断释放、溶解的过程，而当煎到饮片本身与药液中的有效成分浓度平衡时，这种扩散运动就停止了。此时如果再继续煎煮，以求“又浓又少”，不仅药物内的有效成分不会再释出，还可能使非有效成分（如树脂、树胶、色素等大分子化合物）不断溶出，这样会使药液中有效成分因蒸发而减少，甚至在过长的高温中遭到破坏，从而降低药效。

此外，长时间煎药还容易煎煳，过分浓缩的药汁会加重苦味，给患者服药带来困难，服药后会产生恶心、呕吐等副作用。因此，为使中药发挥应有的效力，要按常规煎煮一定时间，根据药物的性质，解表药头煎煮沸后煎10～15分钟，二煎10分钟；滋补药头煎沸后煎30～40分钟，二煎25～30分钟；一般性质的药，头煎沸后煎20～25分钟，二煎15～20分钟，各种类型的汤剂均以煎两煎为宜，汤药煎好后，应趁热滤过，榨干，尽量减少药渣中煎液的残留量。含有挥发成分的药物，如薄荷、苏叶、藿香、佩兰等不需要浓煎，在煎煮过程中防止有效成分挥发，所以必须盖着盖子煎；含有金银花、菊花等清热药及砂仁、沉香等芳香类药，也不需要浓煎。有些补益药需要浓煎，但具体煎到什么程度，用多大量，需要请中医师根据病情确定，不可擅自加量或延长煎药时间；有些含皂苷的中药，如沙参、田七、牛膝、甘草、桔梗等药物，在温度没有达到100℃时就会开始沸腾，出现“假沸”现象，如果此时把药从火上拿下来，药材中的有效成分没有充分溶解，药效就会受影响，达不到预期的治疗效果，在煎煮中应加以注意。

每次煎好的药汁，滤取量皆不得少于180毫升（约一个碗的九分满）为宜；如果是煎给小孩子服用，由于剂量较少，每次滤取的液量可酌减为120毫升左右。 （韩德承）