列车上，女乘客突然倒地不起 南京“孕妈医生”冷静施救

10月7日，从北京南站开往上海虹桥的列车上，一名女子突然倒地不起，面色苍白，车上的旅客焦急万分。这时，一名怀有身孕的女医生不顾自身安危，挺身而出，成功救治女子。她就是南京市妇幼保健院妇科医师李娟。

听到呼救，第一时间冲了过去

当时，李娟与家人北京游玩结束后，乘坐G153次列车从北京返回南京。怎料发车不久，列车广播响起：“有一位女性旅客突然倒地，面色苍白，紧急寻求列车上医生的帮助……”

听到呼救信息，职业敏感让李娟立即从所在的11号车厢座位上站起来，径直奔向病人所在的14号车厢。此时，14号车厢过道上已挤满了人。“我是医生，请让我看看。”柔弱的声音让嘈杂的车厢立马安静了下来，大家纷纷挤向两边，让出了一条生命通道。

李娟快步来到病人身边，发现女子瘫倒在过道上，虽然有意识，但不停地在说头晕、胸闷、四肢无力。李娟俯身仔细询问后得知，女子今年38岁，平时身体健康状况良好，无高血压、糖尿病病史，只是当天疲于奔波没怎么吃东西。李娟通过周围乘客携带的家用血压仪，测出女子血压160/102mmHg，心率90次/分左右。由于该女子无高血压病史、无糖尿病史，查体神经系统检查也呈阴性，李娟根据从医经验，作出低血糖的判断，但受限于当时没有专业的血糖检测仪器，只能先让女子服下速效救心丸并饮用糖水。不久后，女子症状有所好转。

工作踏实，救人时已有身孕

在李娟抢救女子过程中，列车采取紧急行动，积极联系下一站沧州西站的急救力量。当列车到达沧州西站时，当地120救护车已做好准备。李娟和列车工作人员一起，搀扶女子送到车门处。由于列车停靠时间短，李娟只能简单向接应的医务人员对接了病人的基本情况。回到南京后，李娟仍向乘务人员打听病人的情况。

据了解，李娟就职于南京市妇幼保健院妇科，工作7年，救人时已怀孕14周。同事们都说，李娟是个待人热情、工作踏实、业务能力过硬的医生。